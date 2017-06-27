Стало известно, когда «Ордабасы» сможет проводить матчи Лиги Европы в Шымкенте
Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова не прошел лицензирование УЕФА, вследствие чего «Ордабасы» домашний матч с боснийским клубом «Широки Бриег» проведет в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Дело в том, что на главной арене Шымкента до сих пор не установили освещение, в результате чего южане и ранее еврокубковые игры проводили в Алматы.
Каждый год областной маслихат планировал выделить средства на закупку прожекторов, но всякий раз сроки по их установлению на стадионе срывались. Вот и в этом году деньги пока не выделили. Хотя, по словам директора стадиона Куралбая Укшебаева, на днях этот вопрос должен решиться положительно. Если они,
При этом, по заверению Куралбая Укшебаева, газон на «Кажымукане» один из лучших в стране после Центрального стадиона в Алматы. Другие ремонтные работы на нем проводиться не будут.
Напомним, что
Также
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter