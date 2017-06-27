Стало известно, когда «Ордабасы» сможет проводить матчи Лиги Европы в Шымкенте

Дело в том, что на главной арене Шымкента до сих пор не установили освещение, в результате чего южане и ранее еврокубковые игры проводили в Алматы.

Каждый год областной маслихат планировал выделить средства на закупку прожекторов, но всякий раз сроки по их установлению на стадионе срывались. Вот и в этом году деньги пока не выделили. Хотя, по словам директора стадиона Куралбая Укшебаева, на днях этот вопрос должен решиться положительно. Если они, наконец-то, поступят, то прожекторы установят в течение месяца-полтора, так как мачты на стадионе имеются, к которым необходимо только подвести освещению с мощностью в 800 люкс. Иначе говоря, «Ордабасы» сможет сыграть на «Кажымукане», начиная с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, если, конечно, успешно преодолеет первые два отборочных этапа.

При этом, по заверению Куралбая Укшебаева, газон на «Кажымукане» один из лучших в стране после Центрального стадиона в Алматы. Другие ремонтные работы на нем проводиться не будут.

Напомним, что из-за ежегодных проблем с освещением «Ордабасы» вынужден домашние игры национального чемпионата проводить на запасном стадионе. Так, в текущем сезоне южане свои матчи играют на «Намысе».