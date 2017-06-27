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27 июня 2017, 14:21 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Стало известно, когда «Ордабасы» сможет проводить матчи Лиги Европы в Шымкенте

Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова не прошел лицензирование УЕФА, вследствие чего «Ордабасы» домашний матч с боснийским клубом «Широки Бриег» проведет в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

Дело в том, что на главной арене Шымкента до сих пор не установили освещение, в результате чего южане и ранее еврокубковые игры проводили в Алматы.

Каждый год областной маслихат планировал выделить средства на закупку прожекторов, но всякий раз сроки по их установлению на стадионе срывались. Вот и в этом году деньги пока не выделили. Хотя, по словам директора стадиона Куралбая Укшебаева, на днях этот вопрос должен решиться положительно. Если они, наконец-то, поступят, то прожекторы установят в течение месяца-полтора, так как мачты на стадионе имеются, к которым необходимо только подвести освещению с мощностью в 800 люкс. Иначе говоря, «Ордабасы» сможет сыграть на «Кажымукане», начиная с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, если, конечно, успешно преодолеет первые два отборочных этапа.

При этом, по заверению Куралбая Укшебаева, газон на «Кажымукане» один из лучших в стране после Центрального стадиона в Алматы. Другие ремонтные работы на нем проводиться не будут.

Напомним, что из-за ежегодных проблем с освещением «Ордабасы» вынужден домашние игры национального чемпионата проводить на запасном стадионе. Так, в текущем сезоне южане свои матчи играют на «Намысе».

Также из-за неготовности главной футбольной арены в Шымкенте «Ордабасы» пришлось договариваться с «Широки Бриег» об обмене датами домашних матчей Лиги Европы. Таким образом, первая встреча команд первого квалификационного раунда пройдет 30 июня в Боснии, ответная — 6 июля в Алматы.

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