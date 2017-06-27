ФК «Кайрат» объяснил отсутствие Бауыржана Исламхана в заявке на Лигу Европы

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Как известно, первая встреча команд в Алматы завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте счет с передачи Жерара Гоу открыл Андрей Аршавин, но гости смогли уйти от поражения благодаря голу Йосси Бенаюна в компенсированное время матча. При этом до финального свистка хозяева отличились снова, но мяч Гафуржана Суюмбаева засчитан не был, а капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан был удален с поля за споры с арбитром.

В итоге, Исламхан пропустил ответный матч в Тель-Авиве, где алматинцы уступили со счетом 1:2 и выбыли из Лиги Европы на стадии второго отборочного этапа.

Поскольку Исламхан был дисквалифицирован на две игры, а дозаявить футболиста можно только между раундами, то он будет вынужден пропустить оба матча с литовским «Атлантасом».

Первая встреча с «Атлантасом» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2016/2017 пройдет 29 июня в Алматы. Ответная состоится 6 июля в Литве.