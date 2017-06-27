Бауыржан Исламхан не попал в заявку «Кайрата» на Лигу Европы
Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан не попал в заявку алматинской команды на участие в Лиге Европы сезона-2017/18, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Кайрат» уже 29 июня примет в Алматы литовский «Атлантас» в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве.
В заявке «Кайрата» на Лигу Европы, опубликованной на официальном сайте УЕФА, отсутствует Исламхан. С чем это связано, пока не известно. В то же время в списке значатся Георгий Жуков и Андрей Аршавин.
Отметим, что команды могут дозаявлять игроков в каждом раунде квалификации Лиги Европы.
Напомним, Исламхан в прошлом розыгрыше Лиги Европы пропустил один матч согласно регламенту. 14 июля 2016 года он получил красную карточку в домашней игре с израильским «Маккаби» из Хайфы (1:1) в рамках второго раунда квалификации,
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