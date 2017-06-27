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27 июня 2017, 9:10 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Бауыржан Исламхан не попал в заявку «Кайрата» на Лигу Европы

Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан не попал в заявку алматинской команды на участие в Лиге Европы сезона-2017/18, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинский клуб уже 29 июня примет литовский Атлантас в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Увеличить
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«Кайрат» уже 29 июня примет в Алматы литовский «Атлантас» в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве.

В заявке «Кайрата» на Лигу Европы, опубликованной на официальном сайте УЕФА, отсутствует Исламхан. С чем это связано, пока не известно. В то же время в списке значатся Георгий Жуков и Андрей Аршавин.

Отметим, что команды могут дозаявлять игроков в каждом раунде квалификации Лиги Европы.

Напомним, Исламхан в прошлом розыгрыше Лиги Европы пропустил один матч согласно регламенту. 14 июля 2016 года он получил красную карточку в домашней игре с израильским «Маккаби» из Хайфы (1:1) в рамках второго раунда квалификации, из-за чего был вынужден пропустить ответную игру команд.

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Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан не попал в заявку команды на участие в первом раунде Лиги Европы сезона-2017/18. Как рассказали корреспонденту Vesti.kz в алматинском клубе, это вызвано дисквалификацией футболиста в прошлогоднем матче с «Маккаби» из Тель-Авива.
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