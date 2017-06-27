Очередной сезон футбольной Лиги чемпионов открывают матчи квалификации

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В Торсхавне в матче с фарерским клубом «Викингур» состоится дебют в еврокубках представителя Косова — в Лиге чемпионов выступит «Трепча-89», которая представляет город Митровица. Косово стало членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2016 года и делегировало национальную команду в отборочный турнир чемпионата мира, однако прошлогодний чемпион страны «Фероникели» не получил лицензию для участия в еврокубках.

«Трепча-89» получил не только допуск в Лиге чемпионов, но и право проводить домашние матчи на родном стадионе «Адем Джашари» в Митровице, которая разделена на две части — сербскую и косовскую. Ответная игра с «Викингуром» состоится 4 июля.

Во вторник пройдут также первые матчи в парах «Хайбернианс» (Мальта) — «Таллин» (Эстония), «Алашкерт» (Армения) — «Санта-Колома» (Андорра) и «Нью- Сэйнтс» (Уэльс) — «Эуропа» (Гибралтар). В среду сыграют североирландский «Линфилд» и «Ла-Фьорита» из Сан-Марино.

Во 2-м квалификационном раунде к пяти победителям первой стадии добавятся еще 29 клубов, среди которых — недавно выступавшие в основном турнире Лиги чемпионов польская «Легия», кипрский АПОЭЛ, болгарский «Лудогорец», казахстанская «Астана», белорусский БАТЭ, шведский «Мальме», датский «Копенгаген», норвежский «Русенборг». Матчи второй стадии пройдут 11−12 и 18—19 июля .

ЦСКА начинает в конце июля

С третьего раунда Лиги чемпионов в борьбу вступают еще 14 клубов, среди которых — вице-чемпион России ЦСКА, которому для выхода в групповой раунд необходимо преодолеть две стадии. Жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов пройдет 14 июля, матчи состоятся 25—26 июля и 1—2 августа . ЦСКА в соперники на так называемом «нечемпионском пути» могут достаться третий клуб Франции «Ницца», а также вице- чемпионы своих стран — румынский «Стяуа», швейцарский «Янг Бойз», турецкий «Башакшехир» из Стамбула и греческий АЕК.

В стыковых матчах за право сыграть в основном раунде в борьбу вступят испанская «Севилья», итальянский «Наполи», английский «Ливерпуль», португальский «Спортинг» и германский «Хоффенхайм».

Чемпион России московский «Спартак» выступит в основном турнире, где возглавит одну из восьми групп. Жеребьевка групповой стадии пройдет 24 августа в Монако, матчи первого тура будут сыграны 12—13 сентября .

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона запланирован на 26 мая 2018 года в Киеве.

В четверг состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. «Зенит» и «Краснодар» стартуют с 3-го раунда 27 июля, тогда как обладатель Кубка России «Локомотив» выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубкового турнира.