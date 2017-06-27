Очередной сезон футбольной Лиги чемпионов открывают матчи квалификации
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первые матчи 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. Очередной сезон главного еврокубкового турнира будет открыт на Фарерских островах и Мальте, а также в Армении и Уэльсе.
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В Торсхавне в матче с фарерским клубом «Викингур» состоится дебют в еврокубках представителя Косова — в Лиге чемпионов выступит «Трепча-89», которая представляет город Митровица. Косово стало членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2016 года и делегировало национальную команду в отборочный турнир чемпионата мира, однако прошлогодний чемпион страны «Фероникели» не получил лицензию для участия в еврокубках.
«Трепча-89» получил не только допуск в Лиге чемпионов, но и право проводить домашние матчи на родном стадионе «Адем Джашари» в Митровице, которая разделена на две части — сербскую и косовскую. Ответная игра с «Викингуром» состоится 4 июля.
Во вторник пройдут также первые матчи в парах «Хайбернианс» (Мальта) — «Таллин» (Эстония), «Алашкерт» (Армения) — «Санта-Колома» (Андорра) и «Нью- Сэйнтс» (Уэльс) — «Эуропа» (Гибралтар). В среду сыграют североирландский «Линфилд» и «Ла-Фьорита» из
Во 2-м квалификационном раунде к пяти победителям первой стадии добавятся еще 29 клубов, среди которых — недавно выступавшие в основном турнире Лиги чемпионов польская «Легия», кипрский АПОЭЛ, болгарский «Лудогорец», казахстанская «Астана», белорусский БАТЭ, шведский «Мальме», датский «Копенгаген», норвежский «Русенборг». Матчи второй стадии пройдут 11−12 и
ЦСКА начинает в конце июля
С третьего раунда Лиги чемпионов в борьбу вступают еще 14 клубов, среди которых —
В стыковых матчах за право сыграть в основном раунде в борьбу вступят испанская «Севилья», итальянский «Наполи», английский «Ливерпуль», португальский «Спортинг» и германский «Хоффенхайм».
Чемпион России московский «Спартак» выступит в основном турнире, где возглавит одну из восьми групп. Жеребьевка групповой стадии пройдет 24 августа в Монако, матчи первого тура будут сыграны
Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона запланирован на 26 мая 2018 года в Киеве.
В четверг состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. «Зенит» и «Краснодар» стартуют с 3-го раунда 27 июля, тогда как обладатель Кубка России «Локомотив» выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубкового турнира.
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