Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30198499/
27 июня 2017, 0:50 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Очередной сезон футбольной Лиги чемпионов открывают матчи квалификации

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первые матчи 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. Очередной сезон главного еврокубкового турнира будет открыт на Фарерских островах и Мальте, а также в Армении и Уэльсе.

Встречи пройдут на Фарерских островах и Мальте а также в Армении и Уэльсе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Торсхавне в матче с фарерским клубом «Викингур» состоится дебют в еврокубках представителя Косова — в Лиге чемпионов выступит «Трепча-89», которая представляет город Митровица. Косово стало членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2016 года и делегировало национальную команду в отборочный турнир чемпионата мира, однако прошлогодний чемпион страны «Фероникели» не получил лицензию для участия в еврокубках.

«Трепча-89» получил не только допуск в Лиге чемпионов, но и право проводить домашние матчи на родном стадионе «Адем Джашари» в Митровице, которая разделена на две части — сербскую и косовскую. Ответная игра с «Викингуром» состоится 4 июля.

Во вторник пройдут также первые матчи в парах «Хайбернианс» (Мальта) — «Таллин» (Эстония), «Алашкерт» (Армения) — «Санта-Колома» (Андорра) и «Нью- Сэйнтс» (Уэльс) — «Эуропа» (Гибралтар). В среду сыграют североирландский «Линфилд» и «Ла-Фьорита» из Сан-Марино.

Во 2-м квалификационном раунде к пяти победителям первой стадии добавятся еще 29 клубов, среди которых — недавно выступавшие в основном турнире Лиги чемпионов польская «Легия», кипрский АПОЭЛ, болгарский «Лудогорец», казахстанская «Астана», белорусский БАТЭ, шведский «Мальме», датский «Копенгаген», норвежский «Русенборг». Матчи второй стадии пройдут 11−12 и 18—19 июля.

ЦСКА начинает в конце июля

С третьего раунда Лиги чемпионов в борьбу вступают еще 14 клубов, среди которых — вице-чемпион России ЦСКА, которому для выхода в групповой раунд необходимо преодолеть две стадии. Жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов пройдет 14 июля, матчи состоятся 25—26 июля и 1—2 августа. ЦСКА в соперники на так называемом «нечемпионском пути» могут достаться третий клуб Франции «Ницца», а также вице- чемпионы своих стран — румынский «Стяуа», швейцарский «Янг Бойз», турецкий «Башакшехир» из Стамбула и греческий АЕК.

В стыковых матчах за право сыграть в основном раунде в борьбу вступят испанская «Севилья», итальянский «Наполи», английский «Ливерпуль», португальский «Спортинг» и германский «Хоффенхайм».

Чемпион России московский «Спартак» выступит в основном турнире, где возглавит одну из восьми групп. Жеребьевка групповой стадии пройдет 24 августа в Монако, матчи первого тура будут сыграны 12—13 сентября.

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона запланирован на 26 мая 2018 года в Киеве.

В четверг состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. «Зенит» и «Краснодар» стартуют с 3-го раунда 27 июля, тогда как обладатель Кубка России «Локомотив» выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубкового турнира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

«Селтик» из соображений безопасности не будет продавать билеты на матч ЛЧ в Белфасте

«Селтик» из соображений безопасности не будет продавать билеты на матч ЛЧ в Белфасте

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. «Селтик» из соображений безопасности принял решение не продавать билеты своим болельщикам на выездной матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов в Белфасте, сообщается на официальном сайте шотландского футбольного клуба из Глазго.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Сорокин: новость о допинг-расследовании в отношении игроков сборной РФ является выдумкой

Газета Bild опубликовала выдержки из внутреннего доклада ФИФА по делу о коррупции

Уникальные и золотые: шахматистки сборной России впервые в истории выиграли командный ЧМ