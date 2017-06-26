«Kazsport» покажет прямую трансляцию матча Лиги Европы «Кайрат» — «Атлантас»
В четверг в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы алматинский «Кайрат» примет литовский «Атлантас», пишет Sports.kz.
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В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на телеканале «Kazsport». начало трансляции в 20:45.
Букмекерская контора 1XBET в этой встрече отдает предпочтение алматинцам: победа «Кайрата» — 1.18, ничья — 7.6, победа «Атлантаса» — 17.
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