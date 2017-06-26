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В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на телеканале «Kazsport». начало трансляции в 20:45.



Букмекерская контора 1XBET в этой встрече отдает предпочтение алматинцам: победа «Кайрата» — 1.18, ничья — 7.6, победа «Атлантаса» — 17.