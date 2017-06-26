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26 июня 2017, 10:07 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Kazsport» покажет прямую трансляцию матча Лиги Европы «Кайрат» — «Атлантас»

В четверг в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы алматинский «Кайрат» примет литовский «Атлантас», пишет Sports.kz.

В четверг в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы <span class=error>алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> примет литовский <span class=error>Атлантас</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на телеканале «Kazsport». начало трансляции в 20:45.

Букмекерская контора 1XBET в этой встрече отдает предпочтение алматинцам: победа «Кайрата» — 1.18, ничья — 7.6, победа «Атлантаса» — 17.

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