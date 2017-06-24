Казахстанская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы
Казахстанец Данияр Сахи назначен главным судьей матча первого квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанским «Зире» и люксембургским «Дифферданжем», сообщает аzerisport.com.
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Ассистировать ему будут лайнсмены, которые также представляют Казахстан — Юрий Тихонюк и Алибек Аубакиров, четвертый рефери Марат — Искаков.
Матч «Зире» — «Дифферданж» состоится 29 июня в Баку.
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