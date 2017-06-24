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24 июня 2017, 10:37 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Казахстанская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

Казахстанец Данияр Сахи назначен главным судьей матча первого квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанским «Зире» и люксембургским «Дифферданжем», сообщает аzerisport.com.

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Ассистировать ему будут лайнсмены, которые также представляют Казахстан — Юрий Тихонюк и Алибек Аубакиров, четвертый рефери Марат — Искаков.

Матч «Зире» — «Дифферданж» состоится 29 июня в Баку.

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