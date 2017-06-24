Казахстанская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

Дерзкий «Дунав» стремительным метеором ворвался на болгарский футбольный небосклон. Еще сезон 2014/2015 годов команда из Русе заканчивала в третьем по силе дивизионе футбольного чемпионата Болгарии — а ныне «драконы», как уважительно величают «речную» дружину на родине, готовятся уже сразиться в квалификации Лиги Европы с нашим «Иртышом».