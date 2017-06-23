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23 июня 2017, 21:15 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Селтик» из соображений безопасности не будет продавать билеты на матч ЛЧ в Белфасте

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. «Селтик» из соображений безопасности принял решение не продавать билеты своим болельщикам на выездной матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов в Белфасте, сообщается на официальном сайте шотландского футбольного клуба из Глазго.

Такое решение вступит в силу при условии, что во второй отборочный раунд выйдет клуб из столицы Северной Ирландии «Линфилд». Эта команда в первом отборочном раунде встретится с «Ла-Фиоритой» из Сан-Марино.

Если «Линфилду» удастся пройти «Ла-Фиориту», он попадает на «Селтик». Первый матч их противостояния пройдет в Белфасте. «Селтик» после консультаций с полицейским управлением Северной Ирландии (PSNI) и представителями «Линфилда» принял решение отказаться от своей квоты билетов на эту встречу и не распространять их среди своих фанатов. Данное решение уже поддержано чиновниками УЕФА.

Матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 27—28 июня и 4—5 июля. Встречи второго раунда запланированы на 11—12 июля и 18—19 июля.

«Селтик», основанный в 1887 году ирландским католическим священником, исторически связан с католической общиной Глазго. Болельщики «Линфилда» в большей массе протестанты. Матч в Белфасте пройдет примерно в те же сроки, что и традиционный праздник местных протестантов, который посвящен битве на реке Бойн 1690 года. У этой битвы между армиями Якова II и Вильгельма III Оранского есть религиозный подтекст противостояния католиков и протестантов.

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