«Селтик» из соображений безопасности не будет продавать билеты на матч ЛЧ в Белфасте

Такое решение вступит в силу при условии, что во второй отборочный раунд выйдет клуб из столицы Северной Ирландии «Линфилд». Эта команда в первом отборочном раунде встретится с «Ла-Фиоритой» из Сан-Марино.

Если «Линфилду» удастся пройти «Ла-Фиориту», он попадает на «Селтик». Первый матч их противостояния пройдет в Белфасте. «Селтик» после консультаций с полицейским управлением Северной Ирландии (PSNI) и представителями «Линфилда» принял решение отказаться от своей квоты билетов на эту встречу и не распространять их среди своих фанатов. Данное решение уже поддержано чиновниками УЕФА.

Матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 27—28 июня и 4—5 июля . Встречи второго раунда запланированы на 11—12 июля и 18—19 июля .

«Селтик», основанный в 1887 году ирландским католическим священником, исторически связан с католической общиной Глазго. Болельщики «Линфилда» в большей массе протестанты. Матч в Белфасте пройдет примерно в те же сроки, что и традиционный праздник местных протестантов, который посвящен битве на реке Бойн 1690 года. У этой битвы между армиями Якова II и Вильгельма III Оранского есть религиозный подтекст противостояния католиков и протестантов.