Все успехи «Дунава» в последние годы неразрывно связаны с именем наставника этой команды 40-летнего Веселина Великова. Бывший игрок национальной сборной Болгарии демонстрирует чудеса тренерского искусства, выведя своих подопечных буквально из грязи в князи.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил связаться с молодым специалистом и услышать лично от него, на что рассчитывает «Дунав» в грядущем еврокубковом сезоне.



— Веселин, во-первых, для Вас самого попадание «Дунава» в еврокубки стало неожиданным?

— Да. Неожиданным. Но — заслуженным. За 40 лет это второй выход клуба в еврокубки.



Команда у нас неопытная. Нет опыта выступлений в Лиге Европы. Но будем сражаться до конца.



— Вы добились в последние годы невероятных успехов с «Дунавом». Совсем недавно этот клуб выступал в низших болгарских лигах, а теперь — в квалификации Лиги Европы. Как это стало возможным?

— Никто в Болгарии в нас не верил. Но мы имеем очень хороший коллектив. Все дело в ребятах. Они — молодцы.



— Но ведь это очень неопытные игроки — они никогда не выступали на таком уровне. Вам не нужно усиление перед Лигой Европы? Вы сможете справиться имеющимися силами?

— Да, у нас никто из игроков не выступал на таком уровне. Для нашей команды Лига Европы — это бонус.



Мы не на 100% готовы к еврокубкам. Но зато наша команда будет играть свободно. Будет наслаждаться футболом и Лигой Европы.



Можно только сказать, что будет тяжело — но как нам, так и «Иртышу».



— Если Лига Европы — это бонус, то какие задачи ставятся перед вами на этот турнир?

— У нас нет задач в нем. Мы будем просто сражаться до конца.



— На Ваш взгляд, у игроков «Дунава» есть стимул хорошо проявить себя в матчах Лиги Европы, чтобы их заметили европейские клубы?

— В точку. Они заслужили это на 200%.



— Как Вы думаете, в Павлодаре обрадовались, когда узнали, что их соперником будет «Дунав»?

— Конечно, они были довольны, когда поняли, что соперником будет «Дунав». Но посмотрим, как все будет, когда матч в Болгарии завершится.



— Как Вы считаете, Димитар Димитров хорошо знает вашу команду и играющих за нее футболистов?

— 100%. Они со своим штабом постарались узнать о нашей команде все.



— Что думаете о Димитрове как о тренере? Это сильный специалист?

— Очень сильный.



— Димитров, Младенов, Стоилов, которые работают в Казахстане, — очень опытные тренеры. Но они уже из другого времени. Вы — представитель нового поколения. Как думаете, — можно ли Вас считать продолжателем традиций болгарской тренерской школы, или больше уже учитесь у европейских специалистов?

— Больше учусь как раз у Димитрова, Младенова, Стоилова. Но и у европейских специалистов тоже.



Я работаю тренером четыре года. Мне еще многому нужно учиться.



— Однако пока Вы со своей командой идете все время вверх. Что дальше? Выиграете с «Дунавом» титул чемпионов Болгарии? Может быть, мечтаете поработать с национальной сборной?

— Очень тяжело выиграть чемпионат Болгарии. У «Дунава» небольшой для нашей страны бюджет. В Болгарии у нас бюджет самый маленький — 1 миллион долларов. Для нас играть в Лиге Европы — это чудо.



— Но какие у Вас профессиональные планы на ближайшее будущее? Бороться опять за 4 место в болгарском чемпионате будет ведь уже не интересно…

— У меня планы — как у команды: что будем на 6−8 местах в болгарском чемпионате. «Дунав» не играл до этого в сильнейшем дивизионе чемпионата Болгарии на протяжении 25 лет. Сначала нужно закрепиться в компании сильнейших клубов Болгарии. Потом посмотрим.



— Какой результат первого матча в Павлодаре лично Вас устроил бы?

— 1:1. Можно и 2:1. Нужно гол забивать в этом матче.