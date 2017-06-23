Веселин Великов: Для «Дунава» играть в Лиге Европы — это чудо
Дерзкий «Дунав» стремительным метеором ворвался на болгарский футбольный небосклон. Еще сезон 2014/2015 годов команда из Русе заканчивала в третьем по силе дивизионе футбольного чемпионата Болгарии — а ныне «драконы», как уважительно величают «речную» дружину на родине, готовятся уже сразиться в квалификации Лиги Европы с нашим «Иртышом».
Все успехи «Дунава» в последние годы неразрывно связаны с именем наставника этой команды 40-летнего Веселина Великова. Бывший игрок национальной сборной Болгарии демонстрирует чудеса тренерского искусства, выведя своих подопечных буквально из грязи в князи.
Корреспондент республиканского
— Веселин,
— Да. Неожиданным. Но — заслуженным. За 40 лет это второй выход клуба в еврокубки.
Команда у нас неопытная. Нет опыта выступлений в Лиге Европы. Но будем сражаться до конца.
— Вы добились в последние годы невероятных успехов с «Дунавом». Совсем недавно этот клуб выступал в низших болгарских лигах, а теперь — в квалификации Лиги Европы. Как это стало возможным?
— Никто в Болгарии в нас не верил. Но мы имеем очень хороший коллектив. Все дело в ребятах. Они — молодцы.
— Но ведь это очень неопытные игроки — они никогда не выступали на таком уровне. Вам не нужно усиление перед Лигой Европы? Вы сможете справиться имеющимися силами?
— Да, у нас никто из игроков не выступал на таком уровне. Для нашей команды Лига Европы — это бонус.
Мы не на 100% готовы к еврокубкам. Но зато наша команда будет играть свободно. Будет наслаждаться футболом и Лигой Европы.
Можно только сказать, что будет тяжело — но как нам, так и «Иртышу».
— Если Лига Европы — это бонус, то какие задачи ставятся перед вами на этот турнир?
— У нас нет задач в нем. Мы будем просто сражаться до конца.
— На Ваш взгляд, у игроков «Дунава» есть стимул хорошо проявить себя в матчах Лиги Европы, чтобы их заметили европейские клубы?
— В точку. Они заслужили это на 200%.
— Как Вы думаете, в Павлодаре обрадовались, когда узнали, что их соперником будет «Дунав»?
— Конечно, они были довольны, когда поняли, что соперником будет «Дунав». Но посмотрим, как все будет, когда матч в Болгарии завершится.
— Как Вы считаете, Димитар Димитров хорошо знает вашу команду и играющих за нее футболистов?
— 100%. Они со своим штабом постарались узнать о нашей команде все.
— Что думаете о Димитрове как о тренере? Это сильный специалист?
— Очень сильный.
— Димитров, Младенов, Стоилов, которые работают в Казахстане, — очень опытные тренеры. Но они уже из другого времени. Вы — представитель нового поколения. Как думаете, — можно ли Вас считать продолжателем традиций болгарской тренерской школы, или больше уже учитесь у европейских специалистов?
— Больше учусь как раз у Димитрова, Младенова, Стоилова. Но и у европейских специалистов тоже.
Я работаю тренером четыре года. Мне еще многому нужно учиться.
— Однако пока Вы со своей командой идете все время вверх. Что дальше? Выиграете с «Дунавом» титул чемпионов Болгарии? Может быть, мечтаете поработать с национальной сборной?
— Очень тяжело выиграть чемпионат Болгарии. У «Дунава» небольшой для нашей страны бюджет. В Болгарии у нас бюджет самый маленький — 1 миллион долларов. Для нас играть в Лиге Европы — это чудо.
— Но какие у Вас профессиональные планы на ближайшее будущее? Бороться опять за 4 место в болгарском чемпионате будет ведь уже не интересно…
— У меня планы — как у команды: что будем на 6−8 местах в болгарском чемпионате. «Дунав» не играл до этого в сильнейшем дивизионе чемпионата Болгарии на протяжении 25 лет. Сначала нужно закрепиться в компании сильнейших клубов Болгарии. Потом посмотрим.
— Какой результат первого матча в Павлодаре лично Вас устроил бы?
— 1:1. Можно и 2:1. Нужно гол забивать в этом матче.
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