Власти Петербурга обсуждают возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов

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«В следующем году мы примем чемпионат мира, в 2020 году — матчи чемпионата Европы. После этого, возможно, мы примем финал Лиги чемпионов, заявка уже обсуждается. Опыт организации Кубка конфедераций нам, безусловно, в этом поможет», — сказал Белов.

Стадион «Санкт-Петербург», вмещающий 68 тыс. зрителей, примет финал Кубка конфедераций, который состоится 2 июля.