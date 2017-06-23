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23 июня 2017, 13:53 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Власти Петербурга обсуждают возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Санкт- Петербурга обсуждают возможность подачи заявки на проведение финала футбольной Лиги чемпионов. Об этом журналистам сообщил председатель городского комитета по физической культуре и спорту Павел Белов.

<em><nobr>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ</nobr> 23 июня. /ТАСС/.</em> Власти Санкт- Петербурга обсуждают возможность подачи заявки на проведение финала футбольной Лиги чемпионов. Об этом журналистам сообщил председатель городского комитета по физической культуре и спорту Павел <span class=error>Белов</span>. Увеличить
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«В следующем году мы примем чемпионат мира, в 2020 году — матчи чемпионата Европы. После этого, возможно, мы примем финал Лиги чемпионов, заявка уже обсуждается. Опыт организации Кубка конфедераций нам, безусловно, в этом поможет», — сказал Белов.

Стадион «Санкт-Петербург», вмещающий 68 тыс. зрителей, примет финал Кубка конфедераций, который состоится 2 июля.
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