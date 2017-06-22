«Астана» поменялась с соперником датами домашних матчей в Лиге чемпионов

По жеребьевке первая игра должна была пройти в Казахстане. Затем клубы договорились между собой об обмене датами и обратились в УЕФА, где удовлетворили их просьбу.

Таким образом, первый матч между «Астаной» и «Спартаком» пройдет 12 июля в Юрмале, а ответный — 18 июля в столице Казахстана.

Ранее датами домашних матчей поменялся «Ордабасы», выступающий в Лиге Европы. Из-за неготовности своего стадиона шымкентский клуб примет боснийский «Широки Бриег» в Алматы. 29 июня «Ордабасы» проведет гостевой матч, а 6 июля — домашний.

Матчи других казахстанских команд в Лиге Европы состоятся согласно календарю УЕФА: 29 июня «Кайрат» в Алматы примет литовский «Атлантас», а «Иртыш» в Павлодаре встретится с болгарским «Дунавом». Ответные игры пройдут 6 июля.