Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30160978/
22 июня 2017, 18:59 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Астана» поменялась с соперником датами домашних матчей в Лиге чемпионов

«Астана» и латвийский «Спартак» из Юрмалы договорились об обмене датами домашних матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте клуба.

По жеребьевке первая игра должна была пройти в Казахстане. Затем клубы договорились между собой об обмене датами и обратились в УЕФА, где удовлетворили их просьбу.

Таким образом, первый матч между «Астаной» и «Спартаком» пройдет 12 июля в Юрмале, а ответный — 18 июля в столице Казахстана.

Ранее датами домашних матчей поменялся «Ордабасы», выступающий в Лиге Европы. Из-за неготовности своего стадиона шымкентский клуб примет боснийский «Широки Бриег» в Алматы. 29 июня «Ордабасы» проведет гостевой матч, а 6 июля — домашний.

Матчи других казахстанских команд в Лиге Европы состоятся согласно календарю УЕФА: 29 июня «Кайрат» в Алматы примет литовский «Атлантас», а «Иртыш» в Павлодаре встретится с болгарским «Дунавом». Ответные игры пройдут 6 июля.

Спартак Ю
Новости Матчи Состав Статистика
Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
22 июня

Букмекеры оценили шансы Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора на победу в бою

"Астана" поменялась с соперником датами домашних матчей в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник "Гамбурга" прибыл на просмотр в "Актобе"