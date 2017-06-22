«Астана» поменялась с соперником датами домашних матчей в Лиге чемпионов
«Астана» и латвийский «Спартак» из Юрмалы договорились об обмене датами домашних матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте клуба.
По жеребьевке первая игра должна была пройти в Казахстане. Затем клубы договорились между собой об обмене датами и обратились в УЕФА, где удовлетворили их просьбу.
Таким образом, первый матч между «Астаной» и «Спартаком» пройдет 12 июля в Юрмале, а ответный — 18 июля в столице Казахстана.
Ранее датами домашних матчей поменялся «Ордабасы», выступающий в Лиге Европы.
Матчи других казахстанских команд в Лиге Европы состоятся согласно календарю УЕФА: 29 июня «Кайрат» в Алматы примет литовский «Атлантас», а «Иртыш» в Павлодаре встретится с болгарским «Дунавом». Ответные игры пройдут 6 июля.
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