УЕФА утвердила места и даты проведения матчей «Астаны» и «Спартака»
Как сообщалось ранее, между клубами «Астана» и «Спартак» (Юрмала) была достигнута договоренность поменяться домашними матчами.
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Сегодня пришел официальный ответ от УЕФА, где были утвержден обмен матчами, а также даты проведения игр.
Таким образом, 12 июля «Астана» отправится в Юрмалу для проведения первого матча, а 18 июля примет гостей из Латвии на поле «Астана Арены».
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