УЕФА утвердила места и даты проведения матчей «Астаны» и «Спартака»

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Сегодня пришел официальный ответ от УЕФА, где были утвержден обмен матчами, а также даты проведения игр.



Таким образом, 12 июля «Астана» отправится в Юрмалу для проведения первого матча, а 18 июля примет гостей из Латвии на поле «Астана Арены».