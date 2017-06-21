Болгарские СМИ: «Вместо “Дунава” в еврокубке с “Иртышом” еще может сыграть ЦСКА»

Ситуацию для «Спортски журнала» прояснил наш коллега из отдела спорта Национального телевидения Болгарии Георги Георгиев.



— «Дунав» оказался в еврокубках потому, что УЕФА запретила выступать в квалификации Лиги Европы софийскому ЦСКА — по крайней мере, на данный момент. Европейские футбольные власти считают, что это, в целом, — новая команда, которая заменила «Литекс» из Ловеча — и, в принципе, они правы. Это сложная ситуация, которая в настоящее время ожидает окончательного решения УЕФА. Если первоначальное решение останется в силе, «Дунав» будет выступать в Европе впервые с сезона 1975/1976 годов, когда эта команда на своем поле выиграла у «Ромы» (1:0), но затем уступила в Риме со счетом 0:2 и выбыла из соревнования. На данный момент есть еще теоретическая вероятность того, что ЦСКА (София) все же примет участие в квалификации Лиги Европы, и что именно он сыграет с казахстанским «Иртышом», а не «Дунав». Хотя я и не думаю, что так и случится на практике. Но давайте подождем. У ЦСКА еще есть надежда.



В списке участников квалификации Лиги Европы УЕФА рядом с названием «Дунав» (Русе) поставил звездочку. Вместе с тем 29 мая этого года Футбольный Союз Болгарии получил письмо, в котором говорилось, что вице-чемпион ЦСКА (София) не имеет права выступать в Европе, так как он признан новым клубом и не соответствует правилу «трех лет существования».



В прошлом сезоне старый ЦСКА, изначальный, играл в третьем дивизионе и выиграл Кубок Болгарии. После этого у клуба возникли финансовые проблемы, и хозяин «Литекса» Гриша Ганчев переименовал свою команду в ЦСКА, включив в ее состав всех хорошей игроков из той дружины. И теперь болельщики несколько путаются, — есть те, кто поддерживает новый клуб, но имеются и несогласные с этим.



Для «Дунава» предыдущий сезон был первым в элитном дивизионе после очень большого перерыва. Он выступил на удивление хорошо, закончив чемпионат четвертой. Стадион в Русе имеет вместимость около 15 тысяч мест, и он почти всегда полон, когда команда играет домашние матчи. Тренирует ее Веско Великов. В «Дунаве» выделяются два игрока — нападающий Мирослав Будинов и защитник Бирсент Карагерен. Атмосфера на стадионе в Русе не может сравниться с той, что царит в Белграде или Софии, но она хорошая. Болельщики великолепно поддерживают свою команду.