Президент «Дунава» считает «Иртыш» известной командой с большим бюджетом

— В последние несколько дней у нас была объемная переписка с УЕФА, по итогам которой мы получили право на участие в Лиге Европы. Конечно, мы сожалеем, что наше участие получилось за счет ЦСКА, но ничего не поделаешь. Матчи квалификационных раундов пройдут в Русе — у нас есть на это разрешение от УЕФА. Но сначала нас ждет тяжелый выезд в Казахстан. «Иртыш» — хорошая и известная команда с большим бюджетом. Нужно принимать это во внимание. Хотя у нас не могло быть легкого соперника, так что я не хотел бы оценивать наши шансы. Но если есть такая возможность, мы должны добиться хорошего результата любой ценой. «Црвена Звезда»? О втором раунде думать пока несерьезно, — сказал Симеонов.



Первый матч состоится 29 июня в Павлодаре, ответный — 6 июля в Русе.