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20 июня 2017, 22:45 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Президент «Дунава» считает «Иртыш» известной командой с большим бюджетом

Президент «Дунава» Симеон Симеонов рассказал в интервью «Тема Спорт» о сопернике болгарской команды по первому квалификационному раунду Лиги Европы, которым стал «Иртыш», сообщает Sports.kz.

Президент <span class=error>Дунава</span> <span class=error>Симеон</span> <span class=error>Симеонов</span> рассказал в интервью Тема Спорт о сопернике болгарской команды по первому квалификационному раунду Лиги Европы которым стал Иртыш сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — В последние несколько дней у нас была объемная переписка с УЕФА, по итогам которой мы получили право на участие в Лиге Европы. Конечно, мы сожалеем, что наше участие получилось за счет ЦСКА, но ничего не поделаешь. Матчи квалификационных раундов пройдут в Русе — у нас есть на это разрешение от УЕФА. Но сначала нас ждет тяжелый выезд в Казахстан. «Иртыш» — хорошая и известная команда с большим бюджетом. Нужно принимать это во внимание. Хотя у нас не могло быть легкого соперника, так что я не хотел бы оценивать наши шансы. Но если есть такая возможность, мы должны добиться хорошего результата любой ценой. «Црвена Звезда»? О втором раунде думать пока несерьезно, — сказал Симеонов.

Первый матч состоится 29 июня в Павлодаре, ответный — 6 июля в Русе.

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