«Лейпциг» и «Зальцбург» допустили к участию в Лиге чемпионов
УЕФА разрешил «Лейпцигу» и «Зальцбургу» участвовать в Лиге чемпионов, сообщает Bild.
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Правилами запрещено участвовать в международном турнире двум и более клубам, которые управляются одним человеком или одной организацией. «Зальцбург» стал чемпионом Австрии и будет выступать в квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Лейпциг» занял второе место в чемпионате Германии и попадет напрямую в групповой турнир.
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