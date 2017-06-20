«Лейпциг» и «Зальцбург» допустили к участию в Лиге чемпионов

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В штаб-квартире организации в Ньоне прошла встреча руководителей клубов, которые имеют одного титульного спонсора, с представителями Европейской футбольной ассоциации, в рамках которой они смогли отстоять свое право на участие в турнире.

Правилами запрещено участвовать в международном турнире двум и более клубам, которые управляются одним человеком или одной организацией. «Зальцбург» стал чемпионом Австрии и будет выступать в квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Лейпциг» занял второе место в чемпионате Германии и попадет напрямую в групповой турнир.