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20 июня 2017, 19:48 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Лейпциг» и «Зальцбург» допустили к участию в Лиге чемпионов

УЕФА разрешил «Лейпцигу» и «Зальцбургу» участвовать в Лиге чемпионов, сообщает Bild.

<span class=error>УЕФА</span> разрешил Лейпцигу и Зальцбургу участвовать в Лиге чемпионов. Увеличить
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В штаб-квартире организации в Ньоне прошла встреча руководителей клубов, которые имеют одного титульного спонсора, с представителями Европейской футбольной ассоциации, в рамках которой они смогли отстоять свое право на участие в турнире.

Правилами запрещено участвовать в международном турнире двум и более клубам, которые управляются одним человеком или одной организацией. «Зальцбург» стал чемпионом Австрии и будет выступать в квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Лейпциг» занял второе место в чемпионате Германии и попадет напрямую в групповой турнир.

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