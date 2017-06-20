«Ордабасы» договорился с боснийским клубом об обмене датами домашних матчей Лиги Европы

По жеребьевке УЕФА «Ордабасы» и «Широки Бриег» должны были первый матч провести 29 июня в Казахстане, а ответную игру — 6 июля в Боснии. Из-за неготовности своего стадиона шымкентцы будут вынуждены принимать соперника в Алматы.

«Нам удалось договорится с руководством “Широки Бриег”, о том, что первый матч будем играть на выезде, а ответный — пройдет в Алматы. Мы благодарны им за понимание и надеемся на поддержку алматинских любителей футбола», — отметил Байсеитов.

Матчи других казахстанских команд в Лиге Европы состоятся согласно календарю УЕФА: 29 июня «Кайрат» в Алматы примет литовский «Атлантас», а «Иртыш» в Павлодаре встретится с болгарским «Дунавом». Ответные игры пройдут 6 июля.