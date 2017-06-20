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20 июня 2017, 16:27 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Ордабасы» договорился с боснийским клубом об обмене датами домашних матчей Лиги Европы

Руководство «Ордабасы» и боснийского «Широки Бриег» договорились об обмене датами домашних матчей первого раунда квалификации Лиги Европы. Об этом в интервью Vesti.kz сообщил президент шымкентского клуба Бахтияр Байсеитов.

По жеребьевке УЕФА «Ордабасы» и «Широки Бриег» должны были первый матч провести 29 июня в Казахстане, а ответную игру — 6 июля в Боснии. Из-за неготовности своего стадиона шымкентцы будут вынуждены принимать соперника в Алматы.

«Нам удалось договорится с руководством “Широки Бриег”, о том, что первый матч будем играть на выезде, а ответный — пройдет в Алматы. Мы благодарны им за понимание и надеемся на поддержку алматинских любителей футбола», — отметил Байсеитов.

Матчи других казахстанских команд в Лиге Европы состоятся согласно календарю УЕФА: 29 июня «Кайрат» в Алматы примет литовский «Атлантас», а «Иртыш» в Павлодаре встретится с болгарским «Дунавом». Ответные игры пройдут 6 июля.

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