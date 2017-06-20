Дархан Калетаев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов для «Астаны»

— Футбольному клубу «Астана» в очередной раз предстоит напряженная борьба по нескольким фронтам. Это и защита титула чемпиона КПЛ, и участие в Лиге чемпионов. Логично, один из главных вопросов касается кадровых ресурсов. Планирует ли руководство команды усиление состава?

— Как Вы знаете, сейчас у нас самый разгар казахстанской премьер-лиги, и после 17 игр «Астана» лидирует в турнирной таблице, опережая «Кайрат» на два очка. Заметьте, такой расклад мы имеем при том, что у нас в запасе есть еще одна игра. Ребята в хорошей форме, в боевом настрое, чувствуется командный дух — ребята настраиваются на игру с более сильными соперниками.

Сейчас открыто летнее трансферное окно до 10 июля, в рамках которого к нам вернутся Асхат Тагыберген и Джордже Деспотович — они находились в аренде у костанайского «Тобола». В целом сейчас у руководства клуба есть понимание направлений по усилению состава команды.

— Новый путь в Лиге чемпионов «Астане» предстоит начать с матча против «Спартака» из Латвии. Можно ли назвать жеребьевку удачной? И какие задачи перед командой ставятся в этот раз?

— Сейчас невозможно определить, кто является фаворитом этого противостояния. «Спартак» хоть и молодой клуб, но уже зарекомендовал себя на достойном уровне — команда выступает в высшей лиге латвийского футбола, а в прошлом году этот клуб выиграл чемпионат Латвии. Нам ни в коем случае нельзя недооценивать соперника, учитывая еще и тот факт, что мы встречаемся с ними на поле впервые.

Нужно в целом понимать, что в Лиге чемпионов не играют слабые команды — здесь собираются только сильнейшие представители каждой страны. Вы же сами знаете, что для «Спартака» это будет третий сезон в еврокубках — ребята опытные, подготовленные, тем более у них сейчас параллельно проводится внутренний чемпионат — футболисты приедут к нам в очень хорошей физической форме, с твердым настроем.

Несмотря на то, что для «Спартака» этот сезон будет дебютным в Лиге чемпионов, нам нужно быть максимально готовыми к этой игре, ведь никогда не знаешь, чего ожидать от команды, с которой никогда не играл. 11—12 июля увидим игру, увидим результаты, и только потом можно будет делать какие-то конкретные выводы и оценивать юрмальский «Спартак». Мы ставим перед командой все такие же амбициозные цели — играть в групповом раунде Лиге чемпионов.

Напомним, накануне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов, по результатам которой «Астана» сыграет с юрмальским «Спартаком». Первый матч клуб проведет 11 или 12 июля дома, а через неделю состоится ответная игра.

Для «Астаны» это будет третье подряд участие в Лиге чемпионов. Наилучшего результата казахстанский клуб добился в сезоне 2015/16, когда прошел в групповой этап. В прошлом году «Астана» дошла до третьего раунда, но по сумме двух встреч уступила шотландскому «Селтику» и в итоге затем квалифицировалась в группу Лиги Европы.