Речь поведем о двух: в первом раунде солигорский «Шахтер» встретится с литовской «Судувой», а минское «Динамо» — с фарерским «Рунавиком».



«Судува» (Мариямполе, Литва)



Что за клуб?



Команда из 45-тысячного центра исторической области Сувалкия (кстати, Мариамполе — город-побратим Солигорска!) — типичный середняк литовского футбола. Зато середняк крепкий, что для нашего западного соседа в принципе редкость. Продержаться у вершины, не достигая ее, в А-Лиге получается не у многих.



«Судува» основана еще в 1942 году, однако полвека едва ли кто слышал об этой команде даже на территории Литовской Республики за пределами Мариамполе. В 1991 году «судовяне» участвовать в первом чемпионате суверенной Литвы и стали первой командой, которая из него вылетела. «Судува» вернулась в элиту 12 лет спустя, а еще через три года завоевала первую бронзу, еще через год выиграла Кубок.



С тех пор команда 10 раз участвовала в еврокубках (каждый раз — в Лиге Европы), однако значимых успехов не добилась, хотя имеет в своем послужном списке встречи с «Селтиком» (1:10 по сумме двух матчей), «Брюгге» (2:7), «Зальцбургом» (2:4) и венским «Рапидом» (2:6). Максимум, которого удавалось достигать «Судуве», — 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.





Как попал в еврокубки?



В национальном же чемпионате это один из самых стабильных литовских клубов: за последние 12 лет «Судува» лишь дважды занимала 5-е место, а 10 раз финишировала выше. В минувшем сезоне мариампольцы завоевали свою пятую бронзу, финишировав позади столичного «Жальгириса» и «Тракая», а также дошли до финала Кубка страны, в котором уступили тому же «Жальгирису» — 0:2. Таким образом, «Судува» квалифицировалась в Лигу Европы сразу по двум показателям.



Где играет?



Домашние матчи в чемпионате проводит на стадионе «АРВИ Арена» в родном Мариамполе (вместимость — 6250 зрителей). Стадион соответствует нормам УЕФА для проведения стартовых раундов квалификации Лиги Европы, так что «Шахтер» отправится как раз город-побратим Солигорска.



Кто в составе?



«Судуву» возглавляет 52-летний казахстанский специалист Владимир Чебурин, а в ее составе можно отыскать несколько знакомых имен. Начиная, конечно же, с белорусского полузащитника Артема Гуренко, который перебрался в «Судуву» в начале сезона-2017 и провел за мариампольцев 8 матчей в А-Лиге.





Помимо этого, в Беларуси поиграли 30-летний хавбек Доминикас Галкявичюс (за «Белшину» и «Нафтан») и 31-летний защитник Марюс Чиникас (за столичный «Партизан» и «Минск»). Из остальных футболистов выделяются воспитанник французского «Осера» габонец Анри Ндонг, игрок национальной сборной Литвы Вальдас Славицкас, а также талантливый хавбек литовской «молодежки» Дейвидас Шешплаускис.



Какие связи?



«Шахтер» прежде не играл с литовскими командами на официальном уровне, равно как и «Судува» не встречалась с белорусскими.



Прогноз «ПБ». На легкую прогулку в Литву горнякам рассчитывать не придется, особенно памятую о взаимоотношениях «Шахтера» с еврокубками, однако свое брать в каждом из матчей подопечные Олега Кубарев должны уверенно. «Свое» — это, разумеется, победа.



В случае прохода «Шахтер» сыграет либо с «Крузейдерс» из Северной Ирландии, либо продолжит турне по Прибалтике и отправится в гости к латвийской «Лиепае».



«Рунавик» (Фарерские Острова)



Что за клуб?



«Рунавик» представляет одноименную деревню (на фарерском языке произносится как «Рунавуйк») населением всего 470 человек, что располагается на острове Эстурой. При этом в поселке есть и рыбный порт (а как же без него на Фарерах), и перерабатывающая фабрика.





Есть и футбольный клуб, который в 2007 году, в год 50-летия, постарался и выиграл первый и пока единственный раз чемпионат страны. А затем едва не организовал сенсацию в Лиге чемпионов, в первом матче обыграв дома тбилисское «Динамо» — 1:0. Однако на выезде фарерцы были биты — 3:0. Несложно догадаться, что в этом году «Рунавик» отмечает уже 60-летие и готов к очередным подвигам.



Помимо этого, «Рунавик» 8 раз представлял страну в Лиге Европы, ни разу не прошел в следующий раунд и только в одном матче не проиграл (победа в гостях над североирландским «Линфилдом» в ЛЕ-2015/16 — 4:3, но после домашнего поражения 0:2).

Как попал в еврокубки?



Чемпионат Фарерских Островов — «мейстарадейльдин» — состоит из 10 команд, которые играют в три круга с марта по октябрь. «Рунавик» в прошлом году занял уверенное третье место, отстав на шесть очков от «Викингура» и на пять от «Клаксвика». Награда — пропуск в девятый для клуба розыгрыш Лиги Европы.



Где играет?



Матчи родного чемпионата «Рунавик» проводит в своей деревне, на одноименном стадионе, который вмещает 2000 зрителей. Однако в еврокубках придется переместиться на арену «Свангаскард» в Тофтир (6000 мест).