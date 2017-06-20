Покрытие павлодарского стадиона прошло сертификацию по стандартам FIFA

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После проведения реставрации футбольного поля и последующей сертификации, проведенной лабораторией «Лабспорт кз» при участии инженеров FIFA, поле получило сертификат FIFA QUALITY PRO. Теперь оно допущено для проведения матчей Лиги Европы.



Таким образом, павлодарские любители футбола смогут поддерживать свою любимую команду «Иртыш» во всех домашних матчах Лиги Европы на родном стадионе.



Стоит отметить, что это уже шестая работа павлодарской компании «Цитадель» по инсталляции и реставрации профессиональных футбольных полей, прошедшая строгую сертификацию по международным стандартам и отмеченная соответствующим сертификатом.