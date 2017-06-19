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19 июня 2017, 22:59 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Футболист «Спартака» пообещал дать бой «Астане»

Новость о том, что первым в соперники чемпиону Казахстана «Астане» по квалификации Лиги Чемпионов УЕФА-2017/2018 достался «Спартак» из Юрмалы, для Sports.kz прокомментировал один из ведущих игроков латвийской команды Евгений Казачок.

Новость о том что первым в соперники чемпиону Казахстана <span class=error>Астане</span> по квалификации Лиги Чемпионов <span class=error>УЕФА</span>-2017/2018 достался Спартак из Юрмалы для Sports.kz прокомментировал один из ведущих игроков латвийской команды Евгений Казачок. Увеличить
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Вот что сказал 21-летний хавбек:
— Нам попался очень серьезный соперник с опытом выступления в групповых этапах Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Европы. Понятно, что в этой паре фаворитом будет «Астана», но у нас есть две игры, — и мы дадим бой.

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