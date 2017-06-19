Футболист «Спартака» пообещал дать бой «Астане»
Новость о том, что первым в соперники чемпиону Казахстана «Астане» по квалификации Лиги Чемпионов УЕФА-2017/2018 достался «Спартак» из Юрмалы, для Sports.kz прокомментировал один из ведущих игроков латвийской команды Евгений Казачок.
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Видимо, что-то случилось...
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Вот что сказал 21-летний хавбек:
— Нам попался очень серьезный соперник с опытом выступления в групповых этапах Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Европы. Понятно, что в этой паре фаворитом будет «Астана», но у нас есть две игры, — и мы дадим бой.
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