Футболист «Спартака» пообещал дать бой «Астане»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вот что сказал 21-летний хавбек:

— Нам попался очень серьезный соперник с опытом выступления в групповых этапах Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Европы. Понятно, что в этой паре фаворитом будет «Астана», но у нас есть две игры, — и мы дадим бой.