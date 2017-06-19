Стали известны пары первого раунда квалификации Лиги чемпионов
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Определились пары стартового раунда квалификационного турнира футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает
пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Жеребьевка первого и второго раундов Лиги чемпионов прошла в понедельник.
Пары выглядят следующим образом:
АПОЕЛ (Кипр) — «Дюделанж» (Люксембург).
«Жальгирис» (Литва) — «Лудогорец» (Болгария).
«Карабах» (Азербайджан) — «Самтредия» (Грузия).
«Партизан» (Сербия) — «Будучность» (Черногория).
«Хибернианс» (Мальта)/"Таллин (Эстония) — «Зальцбург» (Австрия).
«Шериф» (Молдавия) — «Кукес» (Албания).
«Астана» (Казахстан) — «Спартак Юрмала» (Латвия).
БАТЭ (Белоруссия) — «Алашкерт» (Армения)/"Санта-Колома (Андорра).
«Жилина» (Словакия) — «Копенгаген» (Дания).
«Хапоэль»
«Риека» (Хорватия) — «ТНС» (Уэльс)/ «Европа» (Гибралтар).
«Мальмё» (Швеция) -«Вардар» (Македония).
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Марибор» (Словения).
«Дундалк» (Израиль) — «Русенборг» (Норвегия).
«Хабнарфьордюр» (Израиль) — «Викингур» (Фарерские острова).
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Ла-Фиорита» (Сан-Марино)/"Селтик (Шотландия).
«Маринам» (Финляндия) — «Легия» (Польша).
Матчи первого отборочного раунда пройдут
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