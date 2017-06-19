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19 июня 2017, 15:47 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Стали известны пары первого раунда квалификации Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Определились пары стартового раунда квалификационного турнира футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матчи первого отборочного раунда пройдут <nobr>27—28 июня</nobr> и <nobr>4—5 июля</nobr> второго — 11−12 и <nobr>18—19 июля</nobr>. Увеличить
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Жеребьевка первого и второго раундов Лиги чемпионов прошла в понедельник.

Пары выглядят следующим образом:

АПОЕЛ (Кипр) — «Дюделанж» (Люксембург).

«Жальгирис» (Литва) — «Лудогорец» (Болгария).

«Карабах» (Азербайджан) — «Самтредия» (Грузия).

«Партизан» (Сербия) — «Будучность» (Черногория).

«Хибернианс» (Мальта)/"Таллин (Эстония) — «Зальцбург» (Австрия).

«Шериф» (Молдавия) — «Кукес» (Албания).

«Астана» (Казахстан) — «Спартак Юрмала» (Латвия).

БАТЭ (Белоруссия) — «Алашкерт» (Армения)/"Санта-Колома (Андорра).

«Жилина» (Словакия) — «Копенгаген» (Дания).

«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Гонвед» (Венгрия).

«Риека» (Хорватия) — «ТНС» (Уэльс)/ «Европа» (Гибралтар).

«Мальмё» (Швеция) -«Вардар» (Македония).

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Марибор» (Словения).

«Дундалк» (Израиль) — «Русенборг» (Норвегия).

«Хабнарфьордюр» (Израиль) — «Викингур» (Фарерские острова).

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Ла-Фиорита» (Сан-Марино)/"Селтик (Шотландия).

«Маринам» (Финляндия) — «Легия» (Польша).

Матчи первого отборочного раунда пройдут 27—28 июня и 4—5 июля, второго — 11−12 и 18—19 июля. Жеребьевка третьего квалификационного раунда, в котором примет участие российский ЦСКА, пройдет 14 июля. Московский «Спартак» напрямую попал в финальную часть турнира, как чемпион России.
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