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19 июня 2017, 15:40 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Иртыш» встретится с болгарским «Дунавом» в квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2017/18, сообщает Sports.kz.

Определился соперник павлодарского «Иртыша» по первому квалификационному раунду Лиги Европы. Им стал «Дунав» (Болгария).

Первый матч состоится 29 июня в Павлодаре, ответный — 6 июля в Русе.

Справка из Википедии:

«Дунав» — болгарский футбольный клуб из города Русе. Основан в 1949 году. Лучшее достижение — 4-е место в Первой лиге и выход в финал Кубка Болгарии.

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