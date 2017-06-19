«Иртыш» встретится с болгарским «Дунавом» в квалификации Лиги Европы

Определился соперник павлодарского «Иртыша» по первому квалификационному раунду Лиги Европы. Им стал «Дунав» (Болгария).



Первый матч состоится 29 июня в Павлодаре, ответный — 6 июля в Русе.



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«Дунав» — болгарский футбольный клуб из города Русе. Основан в 1949 году. Лучшее достижение — 4-е место в Первой лиге и выход в финал Кубка Болгарии.