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19 июня 2017, 15:38 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Кайрат» сыграет с литовским «Атлантасом» в квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2017/18, сообщает Sports.kz.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы алматинский «Кайрат» встретится с «Атлантасом» (Литва).

Первый матч состоится 29 июня в Алматы, ответный — 6 июля в Клайпеде.

Справка из Википедии:

«Атлантас» — литовский футбольный клуб из города Клайпеда. Основан в 1927 году. Трехкратный серебряный призер чемпионата Литвы, двукратный обладатель Кубка Литвы.

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