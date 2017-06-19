«Кайрат» сыграет с литовским «Атлантасом» в квалификации Лиги Европы

В первом квалификационном раунде Лиги Европы алматинский «Кайрат» встретится с «Атлантасом» (Литва).



Первый матч состоится 29 июня в Алматы, ответный — 6 июля в Клайпеде.



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«Атлантас» — литовский футбольный клуб из города Клайпеда. Основан в 1927 году. Трехкратный серебряный призер чемпионата Литвы, двукратный обладатель Кубка Литвы.