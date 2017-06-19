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19 июня 2017, 15:37 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Соперником «Ордабасы» по квалификации Лиге Европы стал боснийский «Широки Бриег»

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2017/18, сообщает Sports.kz.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы шымкентский «Ордабасы» встретится с боснийским клубом «Широки Бриег».

Первый матч состоится 29 июня в Шымкенте, ответный — 6 июля в Широки Бриег.

Справка из Википедии:

«Широки Бриег» футбольный клуб из Боснии и Герцеговины, базируется в небольшом одноименном городе. Основан в 1948 году. Двукратный чемпион Боснии и Герцеговины, трехкратный обладатель кубка страны.

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