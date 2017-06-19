Лига чемпионов. Виталий Родионов занимает третье место по количеству проведенных матчей в квалификации турниров УЕФА
Форвард БАТЭ и сборной Беларуси Виталий Родионов вошел в число рекордсменов Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей в квалификации турниров УЕФА. На счету белорусского нападающего 55 матчей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Форвард БАТЭ и сборной Беларуси Виталий Родионов вошел в число рекордсменов Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей в квалификации турниров УЕФА. На счету белорусского нападающего 55 матчей. Рекордсмены по числу матчей в отборочных раундах клубных турниров УЕФА Саша Илич (69 матчей, «Партизан», «Галатасарай», «Зальцбург») Костас Хараламбидес (57, АПОЭЛ, «Панатинаикос», АЕК Ларнака) Виталий РОДИОНОВ (55, БАТЭ) Рашад Садыгов (55, «Нефтчи», «Кайсериспор», «Карабах») Стефан Ишизаки (52, АИК, «Эльфсборг», «Волеренга») Отметим, что
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter