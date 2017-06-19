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19 июня 2017, 10:57 | Футбол: Еврокубки | «Прессбол»

Лига чемпионов. Виталий Родионов занимает третье место по количеству проведенных матчей в квалификации турниров УЕФА

Форвард БАТЭ и сборной Беларуси Виталий Родионов вошел в число рекордсменов Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей в квалификации турниров УЕФА. На счету белорусского нападающего 55 матчей.

Форвард <span class=error>БАТЭ</span> и сборной <span class=error>Беларуси</span> Виталий Родионов вошел в число рекордсменов Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей в квалификации турниров <span class=error>УЕФА</span>. На счету белорусского нападающего 55 матчей. Увеличить
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Форвард БАТЭ и сборной Беларуси Виталий Родионов вошел в число рекордсменов Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей в квалификации турниров УЕФА. На счету белорусского нападающего 55 матчей. Рекордсмены по числу матчей в отборочных раундах клубных турниров УЕФА Саша Илич (69 матчей, «Партизан», «Галатасарай», «Зальцбург») Костас Хараламбидес (57, АПОЭЛ, «Панатинаикос», АЕК Ларнака) Виталий РОДИОНОВ (55, БАТЭ) Рашад Садыгов (55, «Нефтчи», «Кайсериспор», «Карабах») Стефан Ишизаки (52, АИК, «Эльфсборг», «Волеренга») Отметим, что из-за дисквалификации Виталий Родионов пропустит 4 матча квалификации Лиги чемпионов-2017/18. Статистика включает отборочные этапы Лиги чемпионов УЕФА/Кубка чемпионов, Лиги Европы УЕФА/Кубка УЕФА и Кубка кубков.

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