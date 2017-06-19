Определились возможные соперники «Астаны» в Лиге Чемпионов
Сузился круг потенциальных соперников столичной «Астаны» во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Sports.kz.
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«Астана» является «сеяной» командой и попала во вторую группу. Ее соперниками могут стать: «Жилина» (Словакия), «Кукес» (Албания), «Гонвед» (Венгрия), «Спартак» Юрмала (Латвия), а также две
Жеребьевка квалификации Лиги Чемпионов состоится сегодня в 16:00.
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