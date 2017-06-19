Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30116403/
19 июня 2017, 10:53 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Определились возможные соперники «Астаны» в Лиге Чемпионов

Сузился круг потенциальных соперников столичной «Астаны» во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Sports.kz.

Сузился круг потенциальных соперников столичной <span class=error>Астаны</span> во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов <span class=error>УЕФА</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Астана» является «сеяной» командой и попала во вторую группу. Ее соперниками могут стать: «Жилина» (Словакия), «Кукес» (Албания), «Гонвед» (Венгрия), «Спартак» Юрмала (Латвия), а также две команды-победителя первого отборочного раунда.

Жеребьевка квалификации Лиги Чемпионов состоится сегодня в 16:00.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 3 новости  Все новости
18 июня

Ади Джозеф: «Головкин свергнет P4P-короля Уорда, если побьет u201eКанелоu201c»

UCNLive.com: «У Головкина - стальной подбородок, в отличие от Ковалева»

«Джейкобс побил Little-G. Уорд нокаутирует его». Зарубежные фанаты бокса спорят, побьет ли Головкин Уорда