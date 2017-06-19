С кем могут сыграть «Кайрат», «Ордабасы» и «Иртыш» в первом раунде квалификации Лиги Европы

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Все три представителя Казахстана в первом раунде квалификации будут в числе «сеянных». Так, соперниками «Кайрата», «Ордабасы» и «Иртыша» могут стать следующие команды:

«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина), «Фола» (Люксембург), «Дифферданж 03» Люксембург), «Шкендия» (Македония), «Нова Горица» (Словения), «Сутьеска» (Черногория), «Пюник» (Армения), «Дунав» (Болгария), «Партизани» (Албания), «Младост» (Лучани, Сербия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Флора» (Эстония), «Чихура» (Грузия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Елгава» (Латвия), «Сейняйоки» (Финляндия), «Корк Сити» (Ирландия), «Зета» (Черногория), «Б-36 Торсхавн» (Фарерские острова), «Ружомберок» (Словакия), «Дерри Сити» (Ирландия), «Лиепая» (Латвия), «Заря» (Бельцы, Молдова), ВПС (Вааса, Финляндия), «Валюр» (Исландия), «Вашаш» (Венгрия), «Атлантас» (Литва), «Судува» (Литва), «Тирана» (Албания), «Гандзасар» (Армения), «Торпедо» (Кутаиси, Грузия), «Тракай» (Литва), «Тре Пенне» (Сан-Марино), «Бала Таун» (Уэльс), «Динамо» (Батуми, Грузия), «НСИ Рунавик» (Фарерские острова), «Бальцан Ювс» (Мальта), «Коннах Куэй Номадс» (Уэльс), «Бангор Сити» (Уэльс), СО «Санта-Колома» (Андорра), «Прогресс» (Люксембург), «Пелистер» (Македония), «Фольгоре» (Сан-Марино), «Флориана» (Мальта), «Колрейн» (Северная Ирландия), «Баллимена Юнайтед» (Северная Ирландия), «Сан Жулиа» (Андорра), «Клаксвик» (Фарерские острова), «Сент-Джозефс» (Гибралтар) и «Приштина» (Косово).

Стоит отметить, что с первого отборочного раунда Лиги Европы начнут борьбу 100 клубов. Начало жеребьевки первого квалификационного этапа Лиги Европы в 17:00 по времени Астаны. В 18:30 будет проведена жеребьевка второго отборочного раунда турнира.