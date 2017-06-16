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16 июня 2017, 9:37 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ювентус» выразил соболезнования по поводу смерти болельщицы клуба

«Ювентус» выразил соболезнования по поводу смерти 38-летней болельщицы клуба Эрики Пиолетти, которая пострадала в давке в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4).

<span class=error>Ювентус</span> выразил соболезнования по поводу смерти 38-летней болельщицы клуба <span class=error>Эрики</span> <span class=error>Пиолетти</span> которая пострадала в давке в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов <span class=error>Ювентус</span> — Реал (1:4). Увеличить
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«Футбольный клуб “Ювентус” хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу смерти Эрики. События, которые произошли в Турине и жертвы города в этой трагедии навсегда останутся в нашей памяти и наших сердцах», — написано в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Эрика Пиолетти получила сердечный приступ, и пострадала от необратимых повреждений головного мозга, после чего семья пострадавшей приняла решение отключить её от системы жизнеобеспечения.

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