«Ювентус» выразил соболезнования по поводу смерти болельщицы клуба

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«Футбольный клуб “Ювентус” хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу смерти Эрики. События, которые произошли в Турине и жертвы города в этой трагедии навсегда останутся в нашей памяти и наших сердцах», — написано в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Эрика Пиолетти получила сердечный приступ, и пострадала от необратимых повреждений головного мозга, после чего семья пострадавшей приняла решение отключить её от системы жизнеобеспечения.