Аллегри: Мне пришлось подумать и разобраться в себе после поражения от «Реала»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что ему было нелегко остаться в туринском клубе после поражения от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.
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© AFP 2017
«Все были бы удивлены, если бы я ушёл после победы в Лиге чемпионов, но мы проиграли и я оказался на грани. Мне пришлось подумать и разобраться в себе, чтобы найти силы продолжить путь, ведь следующий сезон будет намного тяжелее.
Я ни с кем не разговаривал, и никогда не брал на себя обязательств перед другими клубами, потому что первой опцией для меня всегда оставался «Ювентус», — цитирует Аллегри Sky.
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|1
|23
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Бастиан Данкерт (Германия)
|Боковой судья
|Штефан Лупп (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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