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14 июня 2017, 18:59 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Аллегри: Мне пришлось подумать и разобраться в себе после поражения от «Реала»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что ему было нелегко остаться в туринском клубе после поражения от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.

Главный тренер <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри признался что ему было нелегко остаться в туринском клубе после поражения от Реала (1:4) в финале Лиги чемпионов. Увеличить
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© AFP 2017

«Все были бы удивлены, если бы я ушёл после победы в Лиге чемпионов, но мы проиграли и я оказался на грани. Мне пришлось подумать и разобраться в себе, чтобы найти силы продолжить путь, ведь следующий сезон будет намного тяжелее.

Я ни с кем не разговаривал, и никогда не брал на себя обязательств перед другими клубами, потому что первой опцией для меня всегда оставался «Ювентус», — цитирует Аллегри Sky.

3.06.2017 21:45 Зрители 65842 Плей-офф: Финал Millennium
Ювентус 1:4 Реал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан
Голы
27′ Марио Манджукич (Г. Игуаин, А. Сандру) 17
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 20′
14 Каземиру 61′
7 Криштиану Роналду (Л. Модрич, Д. Карвахаль) 64′
20 Марко Асенсио (Виейра да Силва Марселу) 90′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
70′ Алекс Сандру 12
Гонсало Игуаин 9
Марио Манджукич 17
Сами Хедира 6
66′ Андреа Барцальи 15
72′ 84′ Хуан Куадрадо 16
12′ 78′ Пауло Дибала 21
Марио Лемина 18
66′ 71′ Миралем Пьянич 5
Клаудио Маркизио 8
1 Кейлор Навас
15 Даниэль Карвахаль 42′
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос (к) 31′
5 Рафаэль Варан
19 Лука Модрич
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
8 Тони Кроос 89′ 53′
21 Альваро Мората
9 Карим Бензема 77′
11 Гарет Бэйл
22 Франсиско Роман Иско 82′
20 Марко Асенсио 90+1′
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 5
1 Угловые 1
23 Фолы 18
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Бастиан Данкерт (Германия)
Боковой судья Штефан Лупп (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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