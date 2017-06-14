Аллегри: Мне пришлось подумать и разобраться в себе после поражения от «Реала»

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«Все были бы удивлены, если бы я ушёл после победы в Лиге чемпионов, но мы проиграли и я оказался на грани. Мне пришлось подумать и разобраться в себе, чтобы найти силы продолжить путь, ведь следующий сезон будет намного тяжелее.

Я ни с кем не разговаривал, и никогда не брал на себя обязательств перед другими клубами, потому что первой опцией для меня всегда оставался «Ювентус», — цитирует Аллегри Sky.