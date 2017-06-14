Казахстанские клубы 19 июня узнают соперников в еврокубках

Чемпион Казахстана «Астана» начнет свое участие в самом престижном клубном турнире Европы со второго этапа квалификационной стадии. Клуб будет в числе сеянных команд. А это означает, что в соперники команде Стойлова на данном этапе достанутся коллективы с более низким рейтингом и, возможно, с меньшим опытом выступлений в еврокубках.



Игры на этой стадии состоятся 11—12 июля , ответная — 18—19 июля 2017 г.



Начало жеребьевки квалификационных этапов Лиги Чемпионов в 16:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на сайте УЕФА — ru.uefa.com



Обладатель Кубка Казахстана 2016, серебряный призер прошлого Чемпионата «Кайрат» стартует с первого этапа квалификационной стадии Лиги Европы УЕФА. На этом же этапе начнут борьбу в турнире бронзовый призер павлодарский «Иртыш» и «Ордабасы» из Шымкента, занявший 4 место в Чемпионате-2016.



Матчи на данном этапе состоятся 29 июня и 6 июля 2017 г.



Начало жеребьевки первого квалификационного этара Лиги Европы в 17:00 по времени Астаны. Спустя полтора часа — в 18:30 будет проведена жеребьевка второго квалификационного этапа турнира. Прямая трансляция также будет доступна на официальном сайте УЕФА — ru.uefa.com



Профессиональная футбольная лига Казахстана желает удачи всем клубам, представляющим нашу страну на международной арене!



Напомним, что успех «Астаны» в Лиге Чемпионов стал отправной точкой к поддержке со стороны УЕФА детско-юношеского направления в казахстанском профессиональном футболе.