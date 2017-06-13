Суммарная аудитория трансляций Лиги чемпионов на «Матч ТВ» составила 42,6 млн мужчин
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Суммарная аудитория трансляций Лиги чемпионов по футболу сезона-2016/17 на телеканале «Матч ТВ» составила 42,6 миллионов мужчин в возрастной категории старше 18 лет. Об этом сообщает
пресс-служба телеканала.
Всего «Матч ТВ» показал 89 трансляций матчей Лиги чемпионов, из которых 77 трансляций были в прямом эфире (суммарная аудитория прямых эфиров — 41,4 млн). Финал Лиги чемпионов, в котором сыграли испанский «Реал» и итальянский «Ювентус» (4:1), стал самым популярным матчем турнира на телеканале. Доля аудитории прямой трансляции финала среди мужчин старше 18 лет составила 18,5%, а среди мужчин в возрасте от 18 до 24 лет — 36,3%.
Самой популярной встречей с участием российских команд стал первый матч раунда
В категории мужчин старше 18 и младше 24 лет самым просматриваемым матчем, за исключением финала, стала четвертьфинальная игра между «Ювентусом» и испанской «Барселоной». Доля аудитории трансляции этой встречи составила 32,4%. В этой возрастной категории матчи ПСВ — «Ростов» (24,3%), ЦСКА — «Тоттенхэм» (21%) и «Тоттенхэм» — ЦСКА (20,7%) вошли в число самых популярных.
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