Суммарная аудитория трансляций Лиги чемпионов на «Матч ТВ» составила 42,6 млн мужчин

Всего «Матч ТВ» показал 89 трансляций матчей Лиги чемпионов, из которых 77 трансляций были в прямом эфире (суммарная аудитория прямых эфиров — 41,4 млн). Финал Лиги чемпионов, в котором сыграли испанский «Реал» и итальянский «Ювентус» (4:1), стал самым популярным матчем турнира на телеканале. Доля аудитории прямой трансляции финала среди мужчин старше 18 лет составила 18,5%, а среди мужчин в возрасте от 18 до 24 лет — 36,3%.

Самой популярной встречей с участием российских команд стал первый матч раунда плей-офф между голландским «Аяксом» и «Ростовом», который прошел 16 августа. Его доля аудитории среди мужчин старше 18 лет составила 13%. Также в топ-10 трансляций сезона попали игры ПСВ (Нидерланды) — «Ростов» (12,1%), ЦСКА — «Тоттенхэм» (Англия) (11,1%), «Тоттенхэм» — ЦСКА (11%), «Ростов» — «Аякс» (10,8%) и ЦСКА — «Монако» (Франция) (10,7%).

В категории мужчин старше 18 и младше 24 лет самым просматриваемым матчем, за исключением финала, стала четвертьфинальная игра между «Ювентусом» и испанской «Барселоной». Доля аудитории трансляции этой встречи составила 32,4%. В этой возрастной категории матчи ПСВ — «Ростов» (24,3%), ЦСКА — «Тоттенхэм» (21%) и «Тоттенхэм» — ЦСКА (20,7%) вошли в число самых популярных.