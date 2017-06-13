Власти Киева решили, где будут болеть десятки тысяч гостей на финале Лиги чемпионов
Киевская мэрия определилась с основными локациями проведение финала Лиги чемпионов 2018 года в Киеве. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.
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Две локации Лиги чемпионов расположатся в центре города, еще одна на ВДНХ, сообщает сайт городской мэрии.
«Одной из локаций рассматривается Крещатик, потом — Софийская и Михайловская площади, третья локация — ВДНХ», — сказал Плис.
С другими локациями проведения Лиги чемпионов определятся в июле, когда в Киев приедут функционеры УЕФА.
По словам Плиса, подготовка к спортивному празднику уже началась. Турнир обещают провести на высоком уровне.
«Это действительно в три раза более масштабное мероприятие, чем “Евровидение”. Это просто другой уровень. Например, трансляция “Евровидения” предусматривала аудиторию 200 миллионов человек, а Лига чемпионов — 600 миллионов. На “Евровидение” приехали 20 тысяч туристов, а финал Лиги чемпионов посетят минимум 60 тысяч. Все должно быть четко организовано», — отметил Плис.
Он также подчеркнул, что дополнительных средств для проведения мероприятия не требуется.
Как известно, основное место проведения финала Лиги чемпионов — это столичный НСК «Олимпийский».
Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве в конце мая 2018 года.
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