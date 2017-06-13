Расплескалась синева?
Совсем уже скоро стартуют квалификационные этапы европейских футбольных клубных соревнований сезона 2017/2018 годов — предварительные стадии еврокубков, проще говоря. И вся футбольная общественность Казахстана искренне в настоящее время надеется и верит, что наши делегаты в эти турниры подойдут к ним во всеоружии во всех планах. Отечественные болельщики рассчитывают, что «Астана», «Кайрат», «Ордабасы», «Иртыш» качественно потрудятся в летнее трансферное окно и станут по его закрытии только сильнее, чем сейчас.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Определенные основания думать так, безусловно, у казахстанских любителей игры миллионов имеются. Возвращаются некоторые игроки, отданные по зиме в аренды, в столицу. К тому же и относительно пресловутого финансового «фэйр плей» все ждут из стана чемпионов нашей страны трех последних сезонов только позитивных новостей. Не приходится сомневаться в том, что усилит точечно свои ряды в этот период «Кайрат» — и сделают это алматинцы за счет вполне квалифицированных исполнителей. Собираются, судя по всему, избавляться от доставшегося в наследство от прежнего руководства клуба, окопавшегося ныне в Кокшетау, балласта в «Ордабасы». И только ожидаемые перемены в составе «Иртыша» не радуют никак.
Каждый год в Павлодаре — та же песня. В клубе традиционно возникают проблемы со своевременными выплатами футболистам зарплат, в итоге многие из них покидают ряды иртышан и в ближайшие трансферные окна, и еще до их открытия. А команда в срочном порядке комплектуется едва ли не заново. Создается устойчивое впечатление, что
В преддверие нового, спустя четыре года, старта иртышан в еврокубковой квалификации, особенно напрягает очередная ожидаемая потеря павлодарцами в ближайшее время нескольких их ведущих футболистов. Но если с уходом Лаши Двали все
Мало кто сравнится с пиренейцем в КПЛ в плане технической оснащенности. Относительно уровня казахстанского чемпионата это, действительно, исполнитель весьма нерядовой. Однако разговоры о том, что в ближайшее время португалец расторгнет контракт с «Иртышом» и переберется в стан одного из главных конкурентов павлодарцев в КПЛ-2017 все настойчивее… И не доверять им особых оснований, кажется, нет. Но если все так и произойдет на самом деле, как говорят сейчас, то как вообще смогут заикаться впоследствии павлодарцы о
Как бы то ни было, все мы будем, конечно, надеяться, что «Иртыш» с честью преодолеет очередные свалившиеся на его долю испытания. Казахстану нужны конкурентоспособные участники еврокубковых соревнований, которые будут приносить реальные очки в общую копилку страны, а не отнимать их из нее своим «виртуальным» участием в квалификации континентального клубного турнира. Нам нужен в этом сезоне квартет настоящих еврокубковых бойцов в полном составе. И к «Иртышу» это относится в полной мере — как и ко всем остальным казахстанским евроделегатам.
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