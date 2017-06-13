Расплескалась синева?

Определенные основания думать так, безусловно, у казахстанских любителей игры миллионов имеются. Возвращаются некоторые игроки, отданные по зиме в аренды, в столицу. К тому же и относительно пресловутого финансового «фэйр плей» все ждут из стана чемпионов нашей страны трех последних сезонов только позитивных новостей. Не приходится сомневаться в том, что усилит точечно свои ряды в этот период «Кайрат» — и сделают это алматинцы за счет вполне квалифицированных исполнителей. Собираются, судя по всему, избавляться от доставшегося в наследство от прежнего руководства клуба, окопавшегося ныне в Кокшетау, балласта в «Ордабасы». И только ожидаемые перемены в составе «Иртыша» не радуют никак.



Каждый год в Павлодаре — та же песня. В клубе традиционно возникают проблемы со своевременными выплатами футболистам зарплат, в итоге многие из них покидают ряды иртышан и в ближайшие трансферные окна, и еще до их открытия. А команда в срочном порядке комплектуется едва ли не заново. Создается устойчивое впечатление, что кое-кому просто очень выгодна подобная практика организации селекционной работы в клубе… И только поэтому менять что-то в этом плане в павлодарском футбольном клубе не собираются. И в обозримом будущем вряд ли, наверное, соберутся.



В преддверие нового, спустя четыре года, старта иртышан в еврокубковой квалификации, особенно напрягает очередная ожидаемая потеря павлодарцами в ближайшее время нескольких их ведущих футболистов. Но если с уходом Лаши Двали все более-менее понятно — перспективный молодой грузинский центрбек выступал за «Иртыш» на условиях аренды, рассчитанной до лета, и договориться о ее продлении павлодарцы не смогли, а выкупать спортсмена не захотели — ну, или не было такой возможности у них, — то ожидаемый отъезд из Павлодара португальца Карлуша Фонсеки кажется почти со всех сторон просто совершенно нелогичным.



Мало кто сравнится с пиренейцем в КПЛ в плане технической оснащенности. Относительно уровня казахстанского чемпионата это, действительно, исполнитель весьма нерядовой. Однако разговоры о том, что в ближайшее время португалец расторгнет контракт с «Иртышом» и переберется в стан одного из главных конкурентов павлодарцев в КПЛ-2017 все настойчивее… И не доверять им особых оснований, кажется, нет. Но если все так и произойдет на самом деле, как говорят сейчас, то как вообще смогут заикаться впоследствии павлодарцы о каких-то там своих серьезных амбициях?! Если из «Иртыша» действительно отпустят своего лидера, да еще и отдадут его прямому конкуренту, — сразу станет понятно, что клубные интересы кому-то во главе местного ФК абсолютно побоку. И тогда вещать что-то о том, что ситуация в павлодарском футбольном клубе постепенно после всех перенесенных потрясений хоть как-то выправляется, не будет никакого смысла.



Как бы то ни было, все мы будем, конечно, надеяться, что «Иртыш» с честью преодолеет очередные свалившиеся на его долю испытания. Казахстану нужны конкурентоспособные участники еврокубковых соревнований, которые будут приносить реальные очки в общую копилку страны, а не отнимать их из нее своим «виртуальным» участием в квалификации континентального клубного турнира. Нам нужен в этом сезоне квартет настоящих еврокубковых бойцов в полном составе. И к «Иртышу» это относится в полной мере — как и ко всем остальным казахстанским евроделегатам.