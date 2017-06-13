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«Я считаю, что казахстанский чемпионат является крепким середняком в Европе. “Шахтер”, а затем “Астана” и “Кайрат” показали, что недооценивать поединки с представителями самой удаленной части Европы плохо. Среди футбольных экспертов Дании очень шумно обсуждалась домашняя победа “Шахтера” над “Селтиком”. Многие были шокированы жертвоприношением перед матчем. Однако сейчас клубы из вашей страны известны благодаря лишь яркому выступлению в еврокубках. Уверен, что с такими клубами у вашей сборной есть будущее», — отметил Пилл.

Ранее журналист и комментатор национального телеканала DR Sporten Андреас Крауль заявил, что «Астана» и «Кайрат» были бы в пятерке сильнейших чемпионата Дании.

Напомним, что сборная Казахстана проиграла Дании в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 со счетом 1:3. Казахстанцы, после удаления капитана Бауыржана Исламхана, весь второй тайм провели в меньшинстве. Видео голов вы можете посмотреть здесь, а фотоотчет по этой ссылке.

По итогам тура сборная Казахстана с двумя баллами занимает последнее, шестое место в группе Е. Датчане, набрав десять очков, делят вторую строчку в турнирной таблице со сборной Черногории.