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10 июня 2017, 20:56 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Президент ПФК ЦСКА Гинер пока не готов сказать, усилится ли клуб до старта в ЛЧ

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил агентству «Р-Спорт», что пока не готов сказать, усилится ли клуб до старта квалификационного раунда Лиги чемпионов.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений <span class=error>Гинер</span> заявил агентству Р-Спорт что пока не готов сказать усилится ли клуб до старта квалификационного раунда Лиги чемпионов. Увеличить
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ЦСКА завоевал серебряные медали в чемпионате России-2016/17, команда вышла в Лигу чемпионов, где сыграет в квалификационном раунде. Матчи квалификации Лиги чемпионов пройдут 25—26 июля и 1—2 августа.

«Честно, пока не готов сказать, усилится ли ЦСКА до квалификации Лиги чемпионов», — сказал Гинер.

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