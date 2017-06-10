Президент ПФК ЦСКА Гинер пока не готов сказать, усилится ли клуб до старта в ЛЧ
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил агентству «Р-Спорт», что пока не готов сказать, усилится ли клуб до старта квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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ЦСКА завоевал серебряные медали в чемпионате России-2016/17, команда вышла в Лигу чемпионов, где сыграет в квалификационном раунде. Матчи квалификации Лиги чемпионов пройдут
«Честно, пока не готов сказать, усилится ли ЦСКА до квалификации Лиги чемпионов», — сказал Гинер.
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