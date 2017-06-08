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8 июня 2017, 15:24 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Определились возможные соперники ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионов

Стали известны все потенциальные соперники ЦСКА по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Стали известны все потенциальные соперники ЦСКА по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт армейцев. Увеличить
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ЦСКА в данном раунде попал в число «сеяных» команд. Соперником армейской команды станет одна из следующих команд: «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ницца» (Франция), «Истанбул Башакшехир» (Турция), АЕК (Греция).

Добавим, что жеребьевка, по итогам которой определится соперник российского клуба, пройдет 14 июля. Первая игра состоится 25—26 июля, ответная пройдет 1—2 августа.

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