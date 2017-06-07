Определились все конкуренты Астаны в борьбе за проведение Суперкубка УЕФА и финала женской Лиги чемпионов

Астана подала заявки на проведение финала женской Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА на стадионе «Астана Арена». Из первоначального списка претендентов выпали сразу несколько городов, которые решили не отправлять заявочное досье в УЕФА.

В борьбе за финал женской Лиги чемпионов соперником Астаны станет Будапешт со стадионом «Ференцварош Арена», хотя в декабре на этот матч претендовали еще четыре города.

Из борьбы за проведение Суперкубка УЕФА выпали три города. Заявочное досье подали Астана, Тирана (стадион «Кемаль Стафа»), Хайфа («Самми Офер»), Гданьск («Арена Гданьск»), Белфаст («Уиндзор Парк»), Стамбул («Бешикташ Арена») и Тулуза («Стадьом-де-Тулуз»).

На проведение финала мужской Лиги чемпионов претендуют Баку (стадион «Олимпийский») и Мадрид («Метрополитано» — новый стадион «Атлетико»), а на финал Лиги Европы — все тот же Баку, стадион «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье и стамбульская «Бешикташ Арена».

27 сентября этого года исполнительный комитет УЕФА назовет города и стадионы, которые примут финалы еврокубковых турниров.

30-тысячная «Астана Арена» была открыта в июле 2009 года. Стадион имеет раздвижную крышу. Весной этого года на арене был уложен новый искусственный газон.