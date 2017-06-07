Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30009693/
7 июня 2017, 19:04 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА: Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2018/19

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Баку и Мадрид будут бороться за право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Баку и Мадрид будут бороться за право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 сообщается на официальном сайте <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

УЕФА получил 14 заявок от десяти стран на проведение финальных матчей различных еврокубков сезона-2018/19, на финал мужской Лиги чемпионов подали заявки только столицы Испании и Азербайджана.

Заявка Баку предполагает проведение решающего матча турнира на Олимпийском стадионе, а Мадрид предлагает стадион «Метрополитано», который станет новой домашней ареной «Атлетико».

Баку также претендует на проведение финала Лиги Европы-2018/19 и будет конкурировать с испанской Севильей («Рамон Санчес Писхуан») и Стамбулом («Бешикташ Арена»). На финал женской Лиги чемпионов-2019 претендуют Астана («Астана Арена») и Будапешт («Ференцварош Арена»).

Также столица Казахстана готова провести в 2019 году Суперкубок УЕФА, и ей придется поспорить с Тираной («Кемаль Стафа»), французской Тулузой, израильской Хайфой («Самми Офер»), североирландским Белфастом («Виндзор Парк»), польским Гданьском («Арена Гданьск») и Стамбулом («Бешикташ Арена»).

Места проведения еврокубковых финалов сезона-2018/19 исполком УЕФА утвердит 21 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
6 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота