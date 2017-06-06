Стали известны возможные соперники БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов
Борисовский БАТЭ узнал имена всех возможных соперников по 2-му квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18.
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Чемпион Беларуси по футболу, который на этой стадии попал в список сеяных, может встретиться со следующими клубами:
«Жилина» (Словакия),
«Жальгирис» (Вильнюс, Литва),
«Дандолк» (Ирландия),
«Вардар» (Скопье, Македония),
«Дюделанж» (Люксембург),
«Кукеси» (Албания),
«Зриньски» (Мостар, Босния и Герцеговина),
«Будучност» (Подгорица, Черногория),
«Гонвед» (Кишпешт, Венгрия),
«Мариехамн» (Финляндия),
«Спартак» (Юрмала, Латвия),
«Самтредиа» (Грузия).
Кроме того, в числе потенциальных соперников «желто-синих» значатся участники 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:
«Нью Сэйнтс» (Ллансантфрейд, Уэльс),
«Линфилд» (Белфаст, Северная Ирландия),
«Викингур» (Гета, Фарерские острова),
«Хибернианс» (Паола, Мальта),
«Санта Колома» (Андорра),
«Алашкерт» (Ереван, Армения),
«Ла Фиорита» (Сан-Марино),
«Европа» (Гибралтар),
ФКИ (Таллинн, Эстония),
«Трепча-89» (Митровица, Косово).
Жеребьевка 2-го квалификационного раунда пройдет 19 июня в
Напомним, в минувшем сезоне БАТЭ вылетел из главного еврокубкового турнира в 3-м квалификационном раунде, уступив по результатам двух матчей ирландскому «Дандолку» (1:0, 0:3). После чего борисовчане не сумели пробиться в групповую стадию Лиги Европы, не справившись с казахстанской «Астаной» (0:2, 2:2).
Подготовил Вадим Шундалов
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