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6 июня 2017, 10:58 | Футбол: Еврокубки | СБ - Беларусь сегодня

Стали известны возможные соперники БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов

Борисовский БАТЭ узнал имена всех возможных соперников по 2-му квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18.

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Чемпион Беларуси по футболу, который на этой стадии попал в список сеяных, может встретиться со следующими клубами:

«Жилина» (Словакия),

«Жальгирис» (Вильнюс, Литва),

«Дандолк» (Ирландия),

«Вардар» (Скопье, Македония),

«Дюделанж» (Люксембург),

«Кукеси» (Албания),

«Зриньски» (Мостар, Босния и Герцеговина),

«Будучност» (Подгорица, Черногория),

«Гонвед» (Кишпешт, Венгрия),

«Мариехамн» (Финляндия),

«Спартак» (Юрмала, Латвия),

«Самтредиа» (Грузия).

Кроме того, в числе потенциальных соперников «желто-синих» значатся участники 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:

«Нью Сэйнтс» (Ллансантфрейд, Уэльс),

«Линфилд» (Белфаст, Северная Ирландия),

«Викингур» (Гета, Фарерские острова),

«Хибернианс» (Паола, Мальта),

«Санта Колома» (Андорра),

«Алашкерт» (Ереван, Армения),

«Ла Фиорита» (Сан-Марино),

«Европа» (Гибралтар),

ФКИ (Таллинн, Эстония),

«Трепча-89» (Митровица, Косово).

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда пройдет 19 июня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Игры данной стадии состоятся 11−12 и 18—19 июля.

Напомним, в минувшем сезоне БАТЭ вылетел из главного еврокубкового турнира в 3-м квалификационном раунде, уступив по результатам двух матчей ирландскому «Дандолку» (1:0, 0:3). После чего борисовчане не сумели пробиться в групповую стадию Лиги Европы, не справившись с казахстанской «Астаной» (0:2, 2:2).

Подготовил Вадим Шундалов

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