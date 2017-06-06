Стали известны возможные соперники БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов

Чемпион Беларуси по футболу, который на этой стадии попал в список сеяных, может встретиться со следующими клубами:



«Жилина» (Словакия),



«Жальгирис» (Вильнюс, Литва),



«Дандолк» (Ирландия),



«Вардар» (Скопье, Македония),



«Дюделанж» (Люксембург),



«Кукеси» (Албания),



«Зриньски» (Мостар, Босния и Герцеговина),



«Будучност» (Подгорица, Черногория),



«Гонвед» (Кишпешт, Венгрия),



«Мариехамн» (Финляндия),



«Спартак» (Юрмала, Латвия),



«Самтредиа» (Грузия).



Кроме того, в числе потенциальных соперников «желто-синих» значатся участники 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:



«Нью Сэйнтс» (Ллансантфрейд, Уэльс),



«Линфилд» (Белфаст, Северная Ирландия),



«Викингур» (Гета, Фарерские острова),



«Хибернианс» (Паола, Мальта),



«Санта Колома» (Андорра),



«Алашкерт» (Ереван, Армения),



«Ла Фиорита» (Сан-Марино),



«Европа» (Гибралтар),



ФКИ (Таллинн, Эстония),



«Трепча-89» (Митровица, Косово).



Жеребьевка 2-го квалификационного раунда пройдет 19 июня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Игры данной стадии состоятся 11−12 и 18—19 июля .



Напомним, в минувшем сезоне БАТЭ вылетел из главного еврокубкового турнира в 3-м квалификационном раунде, уступив по результатам двух матчей ирландскому «Дандолку» (1:0, 0:3). После чего борисовчане не сумели пробиться в групповую стадию Лиги Европы, не справившись с казахстанской «Астаной» (0:2, 2:2).

Подготовил Вадим Шундалов