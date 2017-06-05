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5 июня 2017, 19:05 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Прокуратура не стала возбуждать уголовные дела после давки в Турине во время финала ЛЧ

РИМ, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. По делу о пострадавших болельщиках в Турине во время просмотра финального матча футбольной Лиги чемпионов нет подозреваемых и уголовные дела не заведены. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы области Пьемонт.

По данным властей причиной возникновения паники стал массовый психоз перед террористической опасностью Увеличить
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По данным властей, причиной возникновения паники стал «массовый психоз перед террористической опасностью».

В субботу на площади Сан-Карло в Турине посмотреть матч «Ювентус» — «Реал» на большом экране собралось около 20 тысяч болельщиков. Портал Football Italia ранее сообщил, что полиция после анализа записей с камер видеонаблюдения определила двух молодых людей, один из которых поднял руки и начал что-то кричать, сразу после этого люди стали разбегаться в разные стороны, что и вызвало давку. Всего 1527 человек обратились за оказанием медицинской помощи.

Как сообщает новостной канал «РАИ ньюз 24», трехлетний китайский мальчик, госпитализированный в больницу с тяжкими увечьями, вышел из комы. Всего сообщалось о трех людях, которые находятся в критическом состоянии.

«Ювентус» в финале Лиги чемпионов, который прошел в Кардиффе, проиграл «Реалу» со счетом 1:4.

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