Прокуратура не стала возбуждать уголовные дела после давки в Турине во время финала ЛЧ
РИМ, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. По делу о пострадавших болельщиках в Турине во время просмотра финального матча футбольной Лиги чемпионов нет подозреваемых и уголовные дела не заведены. Об этом сообщила
пресс-служба мэрии столицы области Пьемонт.
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Видимо, что-то случилось...
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По данным властей, причиной возникновения паники стал «массовый психоз перед террористической опасностью».
В субботу на площади
Как сообщает новостной канал «РАИ ньюз 24», трехлетний китайский мальчик, госпитализированный в больницу с тяжкими увечьями, вышел из комы. Всего сообщалось о трех людях, которые находятся в критическом состоянии.
«Ювентус» в финале Лиги чемпионов, который прошел в Кардиффе, проиграл «Реалу» со счетом 1:4.
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