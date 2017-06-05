Восемь футболистов «Реала» вошли в сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17

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Мадридский «Реал» в субботу обыграл в финале Лиги чемпионов, прошедшем в Кардиффе, туринский «Ювентус» со счетом 4:1. Испанский клуб завоевал главный европейский клубный трофей в 12-й раз в своей истории и стал первым, кто сумел выиграть Лигу чемпионов два сезона подряд после реформирования турнира в 1991 году.

Всего в список вошли 18 человек, из которых 11 будут отобраны в итоговую команду сезона в августе 2017 года, когда будет объявлен и лучший футболист турнира. Полностью состав выглядит так:

вратари — Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико» Мадрид);.

защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Дани Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все — «Реал»), Диего Годин («Атлетико» Мадрид);.

полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все — «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тимуэ Бакайоко («Монако»);.

нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовский («Бавария» Мюнхен).