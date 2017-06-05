К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, 3 июня в Кардиффе туринский клуб уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:4.

— У меня еще один год по контракту, — говорит 39-летний капитан. — Поэтому шанс выиграть Лигу чемпионов действительно есть.

Конечно, это была отличная возможность завоевать трофей, — продолжает Буффон. — Мы заслуженно вышли в финал. В первые полчаса «Ювентус» показывал приличный футбол, а потом случилось что-то непонятное.

Цитата Не знаю, соответствует ли уровню «Реала» наша команда, но очевидно одно — нам действительно чего-то не хватает, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Нет, я не сожалею, — рассказывает итальянец. — Наш соперник был сильнее. Это факт. Испанцы заслужили победу, но мы могли сыграть куда лучше, — заявил Буффон.

— Конечно, в некоторых эпизодах «Реалу» просто повезло. Особенно это касается двух забитых мячей. С другой стороны, мы доминируем в серии А, и перед игрой с «Реалом» все игроки были уверены в себе. Возможно, это сыграло злую шутку.

Мы были очень расстроены после второго тайма. Нет, не поражением, а своей игрой. Больше всего было сложно смириться с тем, что твой соперник превосходит тебя во всех компонентах игры. Ты пытаешься исправить ситуацию, но ничего не получается, — рассказал голкипер.

— Многие думают, что «Ювентус» не серьезно отнесся к подготовке, но это не так. Да, мы проиграли, но при этом команда старалась исправить ситуацию. В любом случае я хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Они заслужили трофей Лиги чемпионов, больше чем игроки, — заключил голкипер «Ювентуса».