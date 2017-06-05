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5 июня 2017, 14:59 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

«Возможно, это сыграло злую шутку». Буффон — о причинах поражения в Кардиффе

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дал интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport после финала Лиги чемпионов.

Голкипер <span class=error>Ювентуса</span> Джанлуиджи Буффон дал интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport после финала Лиги чемпионов. Увеличить
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Напомним, 3 июня в Кардиффе туринский клуб уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:4.

— У меня еще один год по контракту, — говорит 39-летний капитан. — Поэтому шанс выиграть Лигу чемпионов действительно есть.

Конечно, это была отличная возможность завоевать трофей, — продолжает Буффон. — Мы заслуженно вышли в финал. В первые полчаса «Ювентус» показывал приличный футбол, а потом случилось что-то непонятное.

Нет, я не сожалею, — рассказывает итальянец. — Наш соперник был сильнее. Это факт. Испанцы заслужили победу, но мы могли сыграть куда лучше, — заявил Буффон.

— Конечно, в некоторых эпизодах «Реалу» просто повезло. Особенно это касается двух забитых мячей. С другой стороны, мы доминируем в серии А, и перед игрой с «Реалом» все игроки были уверены в себе. Возможно, это сыграло злую шутку.

Мы были очень расстроены после второго тайма. Нет, не поражением, а своей игрой. Больше всего было сложно смириться с тем, что твой соперник превосходит тебя во всех компонентах игры. Ты пытаешься исправить ситуацию, но ничего не получается, — рассказал голкипер.

— Многие думают, что «Ювентус» не серьезно отнесся к подготовке, но это не так. Да, мы проиграли, но при этом команда старалась исправить ситуацию. В любом случае я хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Они заслужили трофей Лиги чемпионов, больше чем игроки, — заключил голкипер «Ювентуса».

3.06.2017 21:45 Зрители 65842 Плей-офф: Финал Millennium
Ювентус 1:4 Реал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан
Голы
27′ Марио Манджукич (Г. Игуаин, А. Сандру) 17
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 20′
14 Каземиру 61′
7 Криштиану Роналду (Л. Модрич, Д. Карвахаль) 64′
20 Марко Асенсио (Виейра да Силва Марселу) 90′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
70′ Алекс Сандру 12
Гонсало Игуаин 9
Марио Манджукич 17
Сами Хедира 6
66′ Андреа Барцальи 15
72′ 84′ Хуан Куадрадо 16
12′ 78′ Пауло Дибала 21
Марио Лемина 18
66′ 71′ Миралем Пьянич 5
Клаудио Маркизио 8
1 Кейлор Навас
15 Даниэль Карвахаль 42′
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос (к) 31′
5 Рафаэль Варан
19 Лука Модрич
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
8 Тони Кроос 89′ 53′
21 Альваро Мората
9 Карим Бензема 77′
11 Гарет Бэйл
22 Франсиско Роман Иско 82′
20 Марко Асенсио 90+1′
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 5
1 Угловые 1
23 Фолы 18
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Бастиан Данкерт (Германия)
Боковой судья Штефан Лупп (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Причиной давки в Турине стал розыгрыш подростков?

Причиной давки в Турине стал розыгрыш подростков?

Вечером 3 июня на площади Сан-Карло в Турине, где собрались болельщики для просмотра финала футбольной Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом», в фан-зоне началась давка, из-за которой пострадало более 1500 человек. По последним данным, причиной инцидента стал розыгрыш, устроенный подростками.
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