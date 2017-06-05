Причиной давки в Турине стал розыгрыш подростков?
Вечером 3 июня на площади
Сан-Карло в Турине, где собрались болельщики для просмотра финала футбольной Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом», в фан-зоне началась давка, из-за которой пострадало более 1500 человек. По последним данным, причиной инцидента стал розыгрыш, устроенный подростками.
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Видимо, что-то случилось...
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В субботу, 3 июня, весь Турин — а точнее, его
Но ожидания фанатов от прекрасного футбольного праздника не оправдались.
В Кардиффе Буффон и компания уступили с разгромным счетом 1:4, что позволило «сливочным» второй год подряд стать сильнейшим клубом Европы — вершина, которая ранее никому еще не покорялась.
А в
Как сообщают итальянские СМИ, трое раненых находятся в критическом состоянии, в том числе семилетний ребенок по имени Келвин, получивший тяжелые травмы груди и головы — в настоящее время он находится в искусственной коме.
Директор «Ювентуса» Беппе Маротта уже посетил семью ребенка и выразил ей искреннюю поддержку.
По предварительной информации, во время просмотра матча неизвестный юноша взорвал петарду, крикнув, что это была бомба. Толпа побежала к выходу, где и началась давка.
«Подросток взорвал петарду, заявив, что это была бомба», — цитирует одного из очевидцев Gazzetta Dello Sport.
Другую версию событий привел итальянский журналист Танкреди Палмери: на одном конце площади — у входа в метро — упали металлические ворота. Грохот удара разнесся по всей площади, напомнив толпе звук взрыва, что и привело к переполоху.
Но именно информация о юных шутниках позже подтвердилась: давку в
Юноши притворились
«Газета.Ru» вспомнила другие известные случаи массовых трагедий, связанных с футбольными болельщиками.
1982 год. Трагедия в «Лужниках»
Данный инцидент произошел 20 октября 1982 года в первом матче 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и голландским «Харлемом».
Информация о количестве жертв трагедии на «Лужниках» появилась в советских СМИ лишь семь лет спустя, в 1989 году, но шок от этого был не менее сильный.
В ходе давки погибли 66 болельщиков «Спартака», многие из которых были еще подростками. Это происшествие стало самым трагическим случаем в истории советского и российского спорта.
1985 год. Падение стены на «Эйзеле»
Еще один черный день болельщиков «Юве» в календаре. Трагедия произошла 29 мая 1985 года в Брюсселе во время финала Кубка европейских чемпионов между
Примерно за час до начала матча группа болельщиков «Ливерпуля» перелезла через разделительные ограждения, разделявшие их с болельщиками «Ювентуса». Часть фанатов пытались убежать с террасы стадиона, вызвав тем самым обрушения опорной стены трибуны.
В результате погибло 39 человек, а также было принято решение об отстранении всех английских клубов от всех турниров под эгидой УЕФА на пять лет, а «Ливерпуля» — на шесть.
1989 год. Черный день на «Хиллсборо»
Одна из самых массовых трагедий в истории футбола — давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинала Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль», повлекла за собой смерть 96 фанатов «мерсисайдцев».
Всего же тогда пострадало 766 человек.
2002 год. Беспорядки на Манежной площади в Москве
Воскресным днем 9 июня 2002 года российские болельщики собрались в
Подопечные Олега Романцева тот матч проиграли, что повлекло на площади у стен Кремля массовые беспорядки.
Как сообщали правоохранительные органы, фанатов, помимо горечи поражения родной команды, спровоцировал еще и показ компанией «Атор» рекламного ролика со «сценой вандализма» и свободно продаваемые на улицах алкогольные напитки. Из толпы в экраны полетели бутылки, что и заставило милицию вмешаться. А затем — разбитые окна гостиницы «Москва», перевернутые и горящие автомобили….
В результате тех беспорядков 15-летней давности в центре Москвы пострадали 79 человек, 49 из них были госпитализированы.
Один из отправленных в больницу скончался от ножевых ранений. Среди пострадавших были и сотрудники правоохранительных органов — 16 сотрудникам милиции также потребовалась скорая помощь.
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