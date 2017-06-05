Причиной давки в Турине стал розыгрыш подростков?

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В субботу, 3 июня, весь Турин — а точнее, его черно-белая часть — жил одним событием. Надвигался финальный матч Лиги чемпионов между родным «Ювентусом» и мадридским «Реалом».

Но ожидания фанатов от прекрасного футбольного праздника не оправдались.

В Кардиффе Буффон и компания уступили с разгромным счетом 1:4, что позволило «сливочным» второй год подряд стать сильнейшим клубом Европы — вершина, которая ранее никому еще не покорялась.

А в фан-зоне, организованной для просмотра матча в Турине на площади Сан-Карло, случилось ЧП: среди болельщиков «Ювентуса» началась паника, впоследствии переросшая в давку. Более 1500 человек пострадали.

Как сообщают итальянские СМИ, трое раненых находятся в критическом состоянии, в том числе семилетний ребенок по имени Келвин, получивший тяжелые травмы груди и головы — в настоящее время он находится в искусственной коме.

Директор «Ювентуса» Беппе Маротта уже посетил семью ребенка и выразил ей искреннюю поддержку.

По предварительной информации, во время просмотра матча неизвестный юноша взорвал петарду, крикнув, что это была бомба. Толпа побежала к выходу, где и началась давка.

«Подросток взорвал петарду, заявив, что это была бомба», — цитирует одного из очевидцев Gazzetta Dello Sport.

Другую версию событий привел итальянский журналист Танкреди Палмери: на одном конце площади — у входа в метро — упали металлические ворота. Грохот удара разнесся по всей площади, напомнив толпе звук взрыва, что и привело к переполоху.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">200 injured in Juventus fan panic after bomb scare <a href="https://t.co/QYJEQtLY3Q">https://t.co/QYJEQtLY3Q</a> <a href="https://t.co/skDS3A1cRk">pic.twitter.com/skDS3A1cRk</a></p>— AFP news agency (@AFP) <a href="https://twitter.com/AFP/status/871128310293696512">3 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но именно информация о юных шутниках позже подтвердилась: давку в фан-зоне на Сан-Карло в Турине спровоцировал розыгрыш, устроенный двумя подростками, пишет Football Italia.

Юноши притворились террористами-смертниками, один из которых, судя по записям с камер наружного наблюдения, закричал что-то в толпу, после чего и началась паника. Уже позднее на допросе в полиции молодые люди признались в содеянном, заявив, что это была лишь шутка, которая вышла из-под контроля.

«Газета.Ru» вспомнила другие известные случаи массовых трагедий, связанных с футбольными болельщиками.

1982 год. Трагедия в «Лужниках»

Данный инцидент произошел 20 октября 1982 года в первом матче 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и голландским «Харлемом».

Из-за большого скопления народа на трибуне «С» — она находилась ближе к метро — в самом конце победной для красно-белых встречи началась давка.

Информация о количестве жертв трагедии на «Лужниках» появилась в советских СМИ лишь семь лет спустя, в 1989 году, но шок от этого был не менее сильный.

В ходе давки погибли 66 болельщиков «Спартака», многие из которых были еще подростками. Это происшествие стало самым трагическим случаем в истории советского и российского спорта.

1985 год. Падение стены на «Эйзеле»

Еще один черный день болельщиков «Юве» в календаре. Трагедия произошла 29 мая 1985 года в Брюсселе во время финала Кубка европейских чемпионов между черно-белыми и «Ливерпулем».

Примерно за час до начала матча группа болельщиков «Ливерпуля» перелезла через разделительные ограждения, разделявшие их с болельщиками «Ювентуса». Часть фанатов пытались убежать с террасы стадиона, вызвав тем самым обрушения опорной стены трибуны.

В результате погибло 39 человек, а также было принято решение об отстранении всех английских клубов от всех турниров под эгидой УЕФА на пять лет, а «Ливерпуля» — на шесть.

1989 год. Черный день на «Хиллсборо»

Одна из самых массовых трагедий в истории футбола — давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинала Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль», повлекла за собой смерть 96 фанатов «мерсисайдцев».

Всего же тогда пострадало 766 человек.

2002 год. Беспорядки на Манежной площади в Москве

Воскресным днем 9 июня 2002 года российские болельщики собрались в фан-зоне на «Манежке» поддержать своих любимцев в матче с хозяевами чемпионата мира — 2002 японцами.

Подопечные Олега Романцева тот матч проиграли, что повлекло на площади у стен Кремля массовые беспорядки.

Как сообщали правоохранительные органы, фанатов, помимо горечи поражения родной команды, спровоцировал еще и показ компанией «Атор» рекламного ролика со «сценой вандализма» и свободно продаваемые на улицах алкогольные напитки. Из толпы в экраны полетели бутылки, что и заставило милицию вмешаться. А затем — разбитые окна гостиницы «Москва», перевернутые и горящие автомобили….

В результате тех беспорядков 15-летней давности в центре Москвы пострадали 79 человек, 49 из них были госпитализированы.

Один из отправленных в больницу скончался от ножевых ранений. Среди пострадавших были и сотрудники правоохранительных органов — 16 сотрудникам милиции также потребовалась скорая помощь.