Давку в Турине при просмотре финала ЛЧ вызвали подростки, изобразившие террористов

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«Ювентус» в субботу в Кардиффе проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:4. За игрой в специальной фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине наблюдали более 20 тысяч человек. После третьего гола «Реала» в толпе был услышан громкий хлопок, который вызвал панику у людей, перетекшую в массовую давку. В заявлении префекта Турина Ренато Сакконе говорится, что «толпа впала в панику и психоз из-за страха террористической атаки».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">200 injured in Juventus fan panic after bomb scare <a href="https://t.co/QYJEQtLY3Q">https://t.co/QYJEQtLY3Q</a> <a href="https://t.co/skDS3A1cRk">pic.twitter.com/skDS3A1cRk</a></p>— AFP news agency (@AFP) <a href="https://twitter.com/AFP/status/871128310293696512">3 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По информации портала, на данный момент полиция изучила видеозаписи с места событий и задержала двух молодых людей, которые, по-видимому, и вызвали панику. Во время просмотра финала один из задержанных, одетый только в шорты и с рюкзаком на спине, вышел в центр площади, поднял вверх руки и закричал о бомбе. На записи видно, что толпа бросилась от него в разные стороны. Друзья молодого человека, поняв, что ситуация выходит из-под контроля, попытались его увести, но было уже поздно. В результате давки пострадало более 1,5 тысячи человек.

По сообщениям в итальянских СМИ, задержанные признались, что это была просто шутка, которая прошла ужасно неправильно.

Ранее итальянский сенатор Роберто Кальдероли выразил мнение, что происходившие в последнее время в Европе теракты оказали воздействие на сознание людей и паника толпы на площади тому подтверждение.