Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29977722/
5 июня 2017, 8:42 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Давку в Турине при просмотре финала ЛЧ вызвали подростки, изобразившие террористов

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Давка в фан-зоне в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов по футболу между «Ювентусом» и мадридским «Реалом» была спровоцирована подростками, которые изобразили террористов и закричали в толпе о бомбе, сообщает Football Italia.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Давка в <nobr>фан-зоне</nobr> в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов по футболу между <span class=error>Ювентусом</span> и мадридским Реалом была спровоцирована подростками которые изобразили <span class=stop>террорист</span>ов и закричали в толпе о бомбе сообщает Football Italia. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

«Ювентус» в субботу в Кардиффе проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:4. За игрой в специальной фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине наблюдали более 20 тысяч человек. После третьего гола «Реала» в толпе был услышан громкий хлопок, который вызвал панику у людей, перетекшую в массовую давку. В заявлении префекта Турина Ренато Сакконе говорится, что «толпа впала в панику и психоз из-за страха террористической атаки».

По информации портала, на данный момент полиция изучила видеозаписи с места событий и задержала двух молодых людей, которые, по-видимому, и вызвали панику. Во время просмотра финала один из задержанных, одетый только в шорты и с рюкзаком на спине, вышел в центр площади, поднял вверх руки и закричал о бомбе. На записи видно, что толпа бросилась от него в разные стороны. Друзья молодого человека, поняв, что ситуация выходит из-под контроля, попытались его увести, но было уже поздно. В результате давки пострадало более 1,5 тысячи человек.

По сообщениям в итальянских СМИ, задержанные признались, что это была просто шутка, которая прошла ужасно неправильно.

Ранее итальянский сенатор Роберто Кальдероли выразил мнение, что происходившие в последнее время в Европе теракты оказали воздействие на сознание людей и паника толпы на площади тому подтверждение.

3.06.2017 21:45 Зрители 65842 Плей-офф: Финал Millennium
Ювентус 1:4 Реал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан
Голы
27′ Марио Манджукич (Г. Игуаин, А. Сандру) 17
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 20′
14 Каземиру 61′
7 Криштиану Роналду (Л. Модрич, Д. Карвахаль) 64′
20 Марко Асенсио (Виейра да Силва Марселу) 90′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
70′ Алекс Сандру 12
Гонсало Игуаин 9
Марио Манджукич 17
Сами Хедира 6
66′ Андреа Барцальи 15
72′ 84′ Хуан Куадрадо 16
12′ 78′ Пауло Дибала 21
Марио Лемина 18
66′ 71′ Миралем Пьянич 5
Клаудио Маркизио 8
1 Кейлор Навас
15 Даниэль Карвахаль 42′
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос (к) 31′
5 Рафаэль Варан
19 Лука Модрич
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
8 Тони Кроос 89′ 53′
21 Альваро Мората
9 Карим Бензема 77′
11 Гарет Бэйл
22 Франсиско Роман Иско 82′
20 Марко Асенсио 90+1′
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 5
1 Угловые 1
23 Фолы 18
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Боковой судья Марко Фриц (Германия)
Боковой судья Бастиан Данкерт (Германия)
Боковой судья Штефан Лупп (Германия)
Боковой судья Марк Борш (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота