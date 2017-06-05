«Ювентус» первым в истории заработал более 100 миллионов евро в Лиге чемпионов

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Итальянский клуб получил больше всех в этом розыгрыше турнира. Мадридский «Реал», выигравший Лигу чемпионов, заработал 80,9 миллиона. Победа в Кардиффе принесла бы «Ювентусу» 113 миллионов евро от УЕФА, спонсоров, прав на телевизионные трансляции и продажи билетов.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 1:4 Ювентус Реал

Таким образом, «Ювентус» стал первым клубом в истории, доход которого от Лиги чемпионов пересек отметку в 100 миллионов евро. Все это случилось благодаря тому, что рыночный пул был разделен между двумя итальянскими командами, так как «Рома» не прошла в групповой этап турнира.

«Ювентус» разделил доход от прав на телевизионные трансляции с «Наполи», который вылетел в 1/8 финала. Сам «Наполи» заработал 65,7 миллиона евро.

Напомним, «Ювентус» в ночь с 3 на 4 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс) проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:4. В составе победителей дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, еще по одному голу на счету полузащитников Карлоса Касемиро и Марко Асенсио. Туринцы ответили голом Марио Манджукича.

Этот финал стал для «Старой синьоры» пятым проигранным подряд.