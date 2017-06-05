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5 июня 2017, 0:15 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Брага» завоевала кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

Португальская «Брага» выиграла Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходил в Назаре.

Португальская Брага выиграла Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу который проходил в Назаре. Увеличить
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В финале хозяева песка обыграли украинский «Артур Мьюзик» со счётом 8:5.

Первый период остался за украинцами, но во втором отрезке встречи «музыканты» ни разу не сумели поразить ворота соперника, позволив «Браге» выйти вперёд. В третьем периоде хозяева забили ещё трижды, а украинцы ответили только одним голом. В составе «Браги» дубли оформили Джордан и Бокинья, у «Артур Мьюзик» хет-трик на счету Олега Зборовского.

«Брага» выиграл трофей, «Артур Мьюзик» второй раз подряд стал серебряным призёром, бронзу завоевал московский «Локомотив».

Кубок европейских чемпионов — 2017. Назаре, Португалия

Финал

«Брага» (Португалия) — «Артур Мьюзик» (Украина) — 8:5 (2:4, 3:0, 3:1).
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