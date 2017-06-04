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4 июня 2017, 23:01 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Реал» проехал с трофеем Лиги чемпионов по Мадриду на автобусе с открытым верхом

Сегодня в Мадриде празднуют победу «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Группа Black Eyed Peas выступает перед финалом Лиги чемпионов в Кардиффе. Увеличить
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Подопечные Зинедина Зидана в Кардиффе разгромили «Ювентус» (4:1) и выиграли трофей второй раз подряд.

В воскресенье команда проехала по улицам Мадрида на автобусе с открытом верхом. «Сливочные» показали тысячам болельщиков, собравшихся поприветствовать команду, трофей Лиги чемпионов. Традиционно «Королевский клуб» празднует свои большие победы на Пласа Сибелес, где находится статуя языческой богини плодородия Кибелы.

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