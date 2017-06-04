Марселу: Криштиану Роналду лучший игрок в истории «Реала»
Защитник «Реала» Марселу похвалил своего одноклубника Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (4:1).
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В этой встрече португалец оформил дубль.
— То, что он сотворил в «Реале» за эти годы, сложно осознать, это нечто нереальное, — цитирует Globo Esporte Марселу. — Многие люди сомневаются в очевидном. Вы же все видели. Он бился, забивал голы. Я считаю его лучшим игроком в истории «Реала».
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|1
|23
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Бастиан Данкерт (Германия)
|Боковой судья
|Штефан Лупп (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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