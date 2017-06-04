Марселу: Криштиану Роналду лучший игрок в истории «Реала»

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В этой встрече португалец оформил дубль.

— То, что он сотворил в «Реале» за эти годы, сложно осознать, это нечто нереальное, — цитирует Globo Esporte Марселу. — Многие люди сомневаются в очевидном. Вы же все видели. Он бился, забивал голы. Я считаю его лучшим игроком в истории «Реала».