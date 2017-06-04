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Игорь РАБИНЕР

ТЕХНИЧЕСКИЙ НОКАУТ

Самые невероятные серии и рекорды случаются для того, чтобы однажды быть побитыми. Более двух десятков лет никто не мог снять главного заклятия Лиги чемпионов с момента переформатирования из Кубка чемпионов — дважды подряд этот турнир не выигрывался. Хотя шансы были в 95-м у «Милана», в 96-м у «Аякса», в 97-м у «Ювентуса», в 2009-м у «МЮ».

Но сделал это только «Реал» в 2017-м. Кому, если не первому клубу, разменявшему «десиму», десять побед в Кубках и Лигах чемпионов (и пятерку собственно в Лигах), ломать незыблемые законы?

В первом тайме финала с «Юве» после сказочного гола Марио Манджукича через себя я написал в твиттере: «Гол в историю». Однако поторопился. При счете 1:4 мяч проигравшей команды, каким бы красивым он ни был, историческим быть не может. А вот второй триумф кряду в Лиге чемпионов — это и есть история.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mandzukic GOAL vs Real Madrid 1-1 27' <a href="https://t.co/HeC9IPnItE">pic.twitter.com/HeC9IPnItE</a></p>— EuroGoalz (@EuroGoalz) <a href="https://twitter.com/EuroGoalz/status/871083194216525825">3 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В этом евросезоне, впрочем, было уже много разного, чего не случалось никогда прежде. Никто не отыгрывался в плей-офф после 0:4 в первом матче — как это удалось «Барселоне» против «ПСЖ». Никто не покорял планку в сто мячей в Лиге чемпионов и не делал двух хет-триков в одном плей-офф, как сейчас Криштиану Роналду. Никто не забивал в 16 матчах 1/8 финала не то что 62 мяча, а даже 57.

И крупных побед в плей-офф было беспрецедентное количество. До финала — семь. И как оно все шло — так и закончилось. Лига разгромов обернулась финалом разгрома. Что к перерыву невозможно было даже вообразить.

«Ювентус» в первом тайме был прекрасен. Он атаковал быстрее, «накрывал» соперников безжалостнее, бил чаще, моментов создавал больше. Простите уж за признание, но я переживал в этом финале за «Старую синьору» — и из-за Буффона, и в целом из-за идеальной, как мне казалось, гармонии, которая была в этом сезоне у клуба из Турина. А еще — из-за того, что он не обыгрывал в этой Лиге «Баварию» посредством второй желтой карточки Видалю от арбитра Кошшои за фол, которого вообще не было, и решающего гола Криштиану из метрового офсайда, о чем многие уже забыли. Зато крушил «Барселону» и не пропускал от нее в двух матчах ни гола….

Так вот, по первому тайму хеппи-энд Буффона и «Ювентуса» казался мне абсолютно реальным и справедливым. Смутили, правда, последние минуты, когда команда Массимилиано Аллегри слишком глубоко «села» к своим воротам и с трудом отбилась. Но это казалось эпизодом.

А оказалось — разворотом сюжета матча. К концу первого тайма, как выяснилось позже, у «Ювентуса» иссякли силы. Похоже, их надломил очень энергозатратный прессинг, за который они взялись с первой минуты матча.

На второй тайм вышли две совершенно другие команды, и после того, как счет по ударам во второй 45-минутке стал 1:10, я перестал их считать. Испанский боксер уничтожил итальянского техническим нокаутом. Не каким-то одним «лаки панчем», а последовательно, методично и неутомимо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Poor Juve. Cuadrado shouldn't have been sent off. Disgusting from Ramos. <a href="https://twitter.com/hashtag/UCLFinal?src=hash">#UCLFinal</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RealMadrid?src=hash">#RealMadrid</a> <a href="https://t.co/KEffnGj9Ny">pic.twitter.com/KEffnGj9Ny</a></p>— Dhiren Bhatia (@dhirenjb) <a href="https://twitter.com/dhirenjb/status/871106490941263877">3 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПАКОСТЬ ОТ РАМОСА

Правда, впечатление смазала симуляция Серхио Рамоса, которая привела к удалению Куадрадо. Ну вот зачем при счете 3:1, за восемь минут до конца, на глазах у всего мира идти такую пакость? Уверен, что Зинедин Зидан ни Рамоса, ни кого-либо другого из своих игроков к подобному не призывал. Это шло из его, рамосовского, нутра.

Три года назад мир восхищался, как Рамос на последней минуте финала Лиги чемпионов с «Атлетико» взлетел в воздух и сравнял счет, после чего «Реал» учинил «матрасникам» порку в овертайме. Да и сколько вообще таких вот важнейших мячей забивал этот центральный защитник. Но тут он явил обратную сторону и своей собственной натуры, и, увы, натуры всего современного испанского (да и не только испанского) футбола, в котором симуляция не считается чем-то низменным и позорным.

Если бы Рамос знал, что собственные же одноклубники и болельщики его за такое осудят, — он бы играл по-честному. Но нет ведь, признаемся, в мировом футбольном сообществе такой нулевой толерантности к симуляциям, как, например, к допингу. Для почти любого сегодняшнего игрока цель оправдывает средства — и если судья «покупается» на театр, то это проблема судьи, игрок же приносит пользу своей команде.

Вот пока эту психологию, тон которой задал величайший Диего Марадона своей «рукой Бога» на ЧМ-86, каким-то образом не удастся переломить, — мир также будет морщиться и плеваться от отвращения. Потому что с новыми героями и вариациями история Рамоса будет повторяться вновь и вновь.

Увы, эта Лига чемпионов — она не только о фантастической результативности, двух хет-триках и двух дублях Криштиану в плей-офф, мегадуэли «Ман Сити» — «Монако» — 5:3, 1:3, уникальной голеаде 18-летнего Мбаппе или геройстве Неймара в ответном матче с «ПСЖ». Она и о позоре Рамоса, и о судейском безобразии имени Айтекина в той же игре «Барса» — «ПСЖ» и Кошшои — в ответном четвертьфинале «Реал» — «Бавария». Этих скандалов было больше, чем может позволять себе индустрия, замешанная на таких деньгах, что сейчас крутятся в футболе.

Конечно, с 99-процентной вероятностью в концовке финала «Реал» и в равных составах не дал бы «Ювентусу» поднять голову. И поэтому никто сейчас не обрушивается на облапошенного Рамосом арбитра Феликса Бриха. Все стрелы направлены в самого игрока. Но эта история в очередной раз заставляет требовать введения видеоповторов. Удаления тоже должны подпадать под их око!

ЗИДАН ПЕРЕДАЛ ИГРОКАМ СВОЕ УМЕНИЕ ВЫДАВАТЬ МАКСИМУМ В ГЛАВНЫХ МАТЧАХ

Когда Криштиану забил первый гол матча с рикошета, я воздел руки к небу: где ты, футбольный бог, отчего позволяешь творить такое с Буффоном? Когда история повторилась с мячом Каземиру — мое возмущение стало еще большим. За что? Но дальше игра пошла такая, что те эмоции выветрились. «Реал» лупил «Ювентус», не получая уже никакого ответа.

И ведь усталостью от сезона это не объяснишь. Одно дело, когда речь идет, допустим, об английском клубе — в АПЛ силы тратятся в совсем других объемах, чем в других европейских лигах. Там и boxing day, и отсутствие зимней паузы силы у футболистов забирают, и вообще все перераспределено между клубами гораздо более равномерно.

«Ювентус» же в Италии тратит даже меньше сил, чем «Реал» в Испании — у того-то хоть «Барса» с «Атлетико» и «Севильей» есть. «Наполи» с «Ромой» — соперники, конечно, тоже достойные, но в этом сезоне «бьянконери» стали первым в истории Апеннин клубом, выигравшим шесть чемпионатов Италии подряд. И это говорит обо всем.

Тем не менее у «Реала» сил на весь финал хватило, а у «Ювентуса» — нет. И это заслуга Зидана. Великим игроком, которому невероятно быстро удалось стать выдающимся тренером.

Поразительно то, что переломить вечное правило Лиги чемпионов удалось специалисту, который лишь второй год работает на таком уровне. И оба этих сезона выигрывает главный еврокубок. Как такое возможно?

Когда Флорентино Перес назначил Зидана на пост главного тренера, это не выглядело очевидным решением — мягко говоря. Считается, что тренеру нужно набраться опыта на командах меньшего калибра, прежде чем приступать к работе с суперзвездами. К тому же «Реал» тогда находился в состоянии полураспада — непостижимый выбор Переса в пользу Рафаэля Бенитеса принес «Королевскому клубу» то, о чем все в момент этого выбора и говорили. И Зизу пришлось разгребать завалы.

Сказалось ли то, что Зидан сам был суперзвездой — и знал, как общаться с людьми подобного калибра? Помог ли ему опыт, накопленный в бытность помощником Карло Анчелотти? Сработал ли на него статус кумира «Сантьяго Бернабеу», которому публика готова была прощать многое из того, что не простила бы тому же Бенитесу?

Всего понемногу. Я бы сюда еще добавил умение Зидана выдавать свой абсолютный максимум в решающих матчах. Оно регулярно проявлялось в его бытность футболистом: дубль в финале ЧМ-1998 против Бразилии, незабываемый гол в финале Лиги чемпионов за «Реал» против «Байера», наконец, роскошный плей-офф ЧМ-2006, пусть и завершившийся ударом головой не по воротам, а по Матерацци.

Многие большие футболисты сверкают в рядовых матчах, но в главных, где им уделяют максимум внимания, уходят в тень. У Зидана все наоборот — и, став тренером, он, похоже, сумел перенести это качество на своих футболистов. Но поражает то, как быстро и безболезненно ему это удалось. Без всяких там проб и ошибок. Ведь мадридская история того же Бенитеса показывает, что с почти тем же составом игра и результаты могут быть совсем другие.

Разумеется, мы не представляем себе, способен ли Зидан работать с футболистами более скромного калибра. Вспоминаю, например, как Франк Райкард в течение четырех лет сначала вылетел с роттердамской «Спартой» из высшего дивизиона чемпионата Голландии, а потом выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной».

Такое проверяется только на практике. А она, даст бог, после таких достижений с «Реалом» случится у него не так скоро. Умение работать со звездами и выжимать из них максимум Зидан, безусловно, уже доказал. Но было бы интересно понаблюдать, сможет ли он спустя какое-то время построить новый «Реал», допустим, без Роналду, в котором на первые роли выйдут такие парни, как автор четвертых голов «Баварии» и «Ювентусу» Марко Асенсио.

ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ ЛИГА

«Реал» выстреливает сериями. То ждал 32 года, прежде чем трижды выиграть Лигу чемпионов за пять лет — с 98-го по 2002-й. То в течение 12 лет не мог сделать один остававшийся шаг до «десимы» — но как «сливочным» при Анчелотти это удалось, так они не могут остановиться. Три победы в Лиге за четыре года — ничего подобного никому не удавалось аж с 70-х, когда по три раза подряд Кубок чемпионов выигрывали сначала «Аякс», а потом «Бавария». Но учитывая, что тогда турнир проходил по кубковой системе и включал в себя только чемпионов своих стран, не стоит сравнивать сложность того Кубка и этой Лиги.

Кубок чемпионов по своей сути был гораздо более непредсказуемым и демократичным. Учитывая, что тогда на поле могло выходить не более трех иностранных футболистов в одной команде, правила давали несравнимо больше шансов небогатым клубам. В 1986-м Кубок чемпионов выигрывал румынский «Стяуа», в 1991-м — югославская «Црвена Звезда». Сегодня у этих команд нет никаких объективных шансов даже выйти из группы.

С каждым десятилетием Лига чемпионов превращается в олигархический турнир, выиграть который могут четыре, максимум пять команд в Европе. И это, по-моему, очень печально — как печальна любая предсказуемость.

В 90-е годы Кубок и Лигу чемпионов выиграли 9 клубов из 7 стран — Югославии, Испании, Франции, Италии, Голландии, Германии и Англии. В 2000-е — 8 клубов из 5 стран: тех же минус Югославии, Франции и Голландии и плюс Португалии. В 2010-е — 4 клуба из 3 стран: Испании, Англии и Германии. Причем пять из семи трофеев завоевали представители одной….

Самые большие сенсации — вроде чудесного «Монако» нынешнего сезона — теперь могут дойти максимум до полуфинала, тогда как еще в прошлом десятилетии сразу два таких сюрприза, тот же «Монако» и «Порту», могли встретиться в финале.

Все лучшие игроки мира переходят в те самые клубы, которые можно пересчитать на пальцах одной руки. В европейском футболе произошло колоссальное расслоение — сначала в результате «дела Босмана», а теперь финансового fair play. Один факт гигантской разницы в телевизионных контрактах лиг разных стран превратил одних в заведомых патрициев, других — в плебеев. Есть еще, правда, особая категория в виде английских клубов, которые добиваются в Европе гораздо меньшего, чем позволяют их финансы. Но тут дело в специфике национального чемпионата, который вытягивает из них гораздо больше сил, чем у кого-либо другого вроде «Баварии», «Ювентуса», да и «Реала» с «Барселоной».

И в связи с этим тема постоянно действующей Евролиги с участием всех этих топ-клубов перестает казаться чем-то умозрительным. «Легия», как в групповом турнире нынешней Лиги чемпионов, может сыграть дома 3:3 с тем же «Реалом» (верите ли вы в это?), но пройти его по итогам двух матчей — как это удалось, например, «Спартаку» в Кубке чемпионов-90/91 — не сможет никогда. И «Спартак» с ЦСКА и «Зенитом» теперь тоже не смогут.

А раньше это было возможно. И талантливые игроки могли годами выступать в разных странах и клубах. И небольшое число легионеров у всех этих команд без исключения позволяло им сохранять идентичность. Вот тогда в футболе соревновались действительно игроки и тренеры, а не деньги.

И поэтому мне кажется, что в организационном плане футбол идет неправильным, а может, даже тупиковым путем. Если один из главных показателей цивилизованности современного общества — подъем уровня жизни бедных слоев и сокращение зазора между ними и богатыми, то в футболе все происходит с точностью до наоборот. Богатые богатеют, бедные беднеют.

И действительно появилось и будет только расширяться целое поколение болельщиков, которое равнодушно к своему футболу, поскольку по телевизору видит игру совсем иного уровня. Но другого и не может быть, поскольку таковы сегодня условия игры в футбольной Европы.

«Реал» выиграл эту Лигу чемпионов заслуженно. Он был прекрасен. В финал вышли две лучшие команды европейского сезона. А третья — «Монако» — доказала заслуженность своего нежданного лигочемпионского полуфинала выигрышем чемпионата Франции.

Все это так. Всем сестрам — по серьгам. Но сейчас половина того же самого «Монако» разбежится по самым богатым клубам Европы, потому что источники дохода у монегасков объективно ограничены. И так теперь будет всегда и со всеми, кто вторгается в этот узкий, поделенный и устаканившийся мирок, куда чужакам больше хода нет.

Тем же Сергею Галицкому и Леониду Федуну это не нравится. И я с ними в этом вопросе полностью согласен. Футбол всегда был демократичным видом спорта, где было место чуду — вроде тех же Кубков чемпионов «Стяуа» и «Црвены Звезды».