Кубок — для Зидана, Лига — для избранных
В субботу в Кардиффе мадридский «Реал» разгромил «Ювентус» (4:1) и второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. Обозреватель «СЭ» анализирует финал и рассуждает о пути развития европейского футбола.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игорь РАБИНЕР
ТЕХНИЧЕСКИЙ НОКАУТ
Самые невероятные серии и рекорды случаются для того, чтобы однажды быть побитыми. Более двух десятков лет никто не мог снять главного заклятия Лиги чемпионов с момента переформатирования из Кубка чемпионов — дважды подряд этот турнир не выигрывался. Хотя шансы были в 95-м у «Милана», в 96-м у «Аякса», в 97-м у «Ювентуса», в 2009-м у «МЮ».
Но сделал это только «Реал» в 2017-м. Кому, если не первому клубу, разменявшему «десиму», десять побед в Кубках и Лигах чемпионов (и пятерку собственно в Лигах), ломать незыблемые законы?
В первом тайме финала с «Юве» после сказочного гола Марио Манджукича через себя я написал в твиттере: «Гол в историю». Однако поторопился. При счете 1:4 мяч проигравшей команды, каким бы красивым он ни был, историческим быть не может. А вот второй триумф кряду в Лиге чемпионов — это и есть история.
В этом евросезоне, впрочем, было уже много разного, чего не случалось никогда прежде. Никто не отыгрывался в
И крупных побед в
«Ювентус» в первом тайме был прекрасен. Он атаковал быстрее, «накрывал» соперников безжалостнее, бил чаще, моментов создавал больше. Простите уж за признание, но я переживал в этом финале за «Старую синьору» — и
Так вот, по первому тайму
А оказалось — разворотом сюжета матча. К концу первого тайма, как выяснилось позже, у «Ювентуса» иссякли силы. Похоже, их надломил очень энергозатратный прессинг, за который они взялись с первой минуты матча.
На второй тайм вышли две совершенно другие команды, и после того, как счет по ударам во второй 45-минутке стал 1:10, я перестал их считать. Испанский боксер уничтожил итальянского техническим нокаутом. Не
ПАКОСТЬ ОТ РАМОСА
Правда, впечатление смазала симуляция Серхио Рамоса, которая привела к удалению Куадрадо. Ну вот зачем при счете 3:1, за восемь минут до конца, на глазах у всего мира идти такую пакость? Уверен, что Зинедин Зидан ни Рамоса, ни
Три года назад мир восхищался, как Рамос на последней минуте финала Лиги чемпионов с «Атлетико» взлетел в воздух и сравнял счет, после чего «Реал» учинил «матрасникам» порку в овертайме. Да и сколько вообще таких вот важнейших мячей забивал этот центральный защитник. Но тут он явил обратную сторону и своей собственной натуры, и, увы, натуры всего современного испанского (да и не только испанского) футбола, в котором симуляция не считается
Если бы Рамос знал, что собственные же одноклубники и болельщики его за такое осудят, — он бы играл
Вот пока эту психологию, тон которой задал величайший Диего Марадона своей «рукой Бога» на ЧМ-86,
Увы, эта Лига чемпионов — она не только о фантастической результативности, двух
Конечно, с 99-процентной вероятностью в концовке финала «Реал» и в равных составах не дал бы «Ювентусу» поднять голову. И поэтому никто сейчас не обрушивается на облапошенного Рамосом арбитра Феликса Бриха. Все стрелы направлены в самого игрока. Но эта история в очередной раз заставляет требовать введения видеоповторов. Удаления тоже должны подпадать под их око!
ЗИДАН ПЕРЕДАЛ ИГРОКАМ СВОЕ УМЕНИЕ ВЫДАВАТЬ МАКСИМУМ В ГЛАВНЫХ МАТЧАХ
Когда Криштиану забил первый гол матча с рикошета, я воздел руки к небу: где ты, футбольный бог, отчего позволяешь творить такое с Буффоном? Когда история повторилась с мячом Каземиру — мое возмущение стало еще большим. За что? Но дальше игра пошла такая, что те эмоции выветрились. «Реал» лупил «Ювентус», не получая уже никакого ответа.
И ведь усталостью от сезона это не объяснишь. Одно дело, когда речь идет, допустим, об английском клубе — в АПЛ силы тратятся в совсем других объемах, чем в других европейских лигах. Там и boxing day, и отсутствие зимней паузы силы у футболистов забирают, и вообще все перераспределено между клубами гораздо более равномерно.
«Ювентус» же в Италии тратит даже меньше сил, чем «Реал» в Испании — у
Тем не менее у «Реала» сил на весь финал хватило, а у «Ювентуса» — нет. И это заслуга Зидана. Великим игроком, которому невероятно быстро удалось стать выдающимся тренером.
Поразительно то, что переломить вечное правило Лиги чемпионов удалось специалисту, который лишь второй год работает на таком уровне. И оба этих сезона выигрывает главный еврокубок. Как такое возможно?
Когда Флорентино Перес назначил Зидана на пост главного тренера, это не выглядело очевидным решением — мягко говоря. Считается, что тренеру нужно набраться опыта на командах меньшего калибра, прежде чем приступать к работе с суперзвездами. К тому же «Реал» тогда находился в состоянии полураспада — непостижимый выбор Переса в пользу Рафаэля Бенитеса принес «Королевскому клубу» то, о чем все в момент этого выбора и говорили. И Зизу пришлось разгребать завалы.
Сказалось ли то, что Зидан сам был суперзвездой — и знал, как общаться с людьми подобного калибра? Помог ли ему опыт, накопленный в бытность помощником Карло Анчелотти? Сработал ли на него статус кумира «Сантьяго Бернабеу», которому публика готова была прощать многое из того, что не простила бы тому же Бенитесу?
Всего понемногу. Я бы сюда еще добавил умение Зидана выдавать свой абсолютный максимум в решающих матчах. Оно регулярно проявлялось в его бытность футболистом: дубль в финале ЧМ-1998 против Бразилии, незабываемый гол в финале Лиги чемпионов за «Реал» против «Байера», наконец, роскошный
Многие большие футболисты сверкают в рядовых матчах, но в главных, где им уделяют максимум внимания, уходят в тень. У Зидана все наоборот — и, став тренером, он, похоже, сумел перенести это качество на своих футболистов. Но поражает то, как быстро и безболезненно ему это удалось. Без всяких там проб и ошибок. Ведь мадридская история того же Бенитеса показывает, что с почти тем же составом игра и результаты могут быть совсем другие.
Разумеется, мы не представляем себе, способен ли Зидан работать с футболистами более скромного калибра. Вспоминаю, например, как Франк Райкард в течение четырех лет сначала вылетел с роттердамской «Спартой» из высшего дивизиона чемпионата Голландии, а потом выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной».
Такое проверяется только на практике. А она, даст бог, после таких достижений с «Реалом» случится у него не так скоро. Умение работать со звездами и выжимать из них максимум Зидан, безусловно, уже доказал. Но было бы интересно понаблюдать, сможет ли он спустя
ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ ЛИГА
«Реал» выстреливает сериями. То ждал 32 года, прежде чем трижды выиграть Лигу чемпионов за пять лет — с 98-го по 2002-й. То в течение 12 лет не мог сделать один остававшийся шаг до «десимы» — но как «сливочным» при Анчелотти это удалось, так они не могут остановиться. Три победы в Лиге за четыре года — ничего подобного никому не удавалось аж с 70-х, когда по три раза подряд Кубок чемпионов выигрывали сначала «Аякс», а потом «Бавария». Но учитывая, что тогда турнир проходил по кубковой системе и включал в себя только чемпионов своих стран, не стоит сравнивать сложность того Кубка и этой Лиги.
Кубок чемпионов по своей сути был гораздо более непредсказуемым и демократичным. Учитывая, что тогда на поле могло выходить не более трех иностранных футболистов в одной команде, правила давали несравнимо больше шансов небогатым клубам. В 1986-м Кубок чемпионов выигрывал румынский «Стяуа», в 1991-м — югославская «Црвена Звезда». Сегодня у этих команд нет никаких объективных шансов даже выйти из группы.
С каждым десятилетием Лига чемпионов превращается в олигархический турнир, выиграть который могут четыре, максимум пять команд в Европе. И это,
В 90-е годы Кубок и Лигу чемпионов выиграли 9 клубов из 7 стран — Югославии, Испании, Франции, Италии, Голландии, Германии и Англии. В 2000-е — 8 клубов из 5 стран: тех же минус Югославии, Франции и Голландии и плюс Португалии. В 2010-е — 4 клуба из 3 стран: Испании, Англии и Германии. Причем пять из семи трофеев завоевали представители одной….
Самые большие сенсации — вроде чудесного «Монако» нынешнего сезона — теперь могут дойти максимум до полуфинала, тогда как еще в прошлом десятилетии сразу два таких сюрприза, тот же «Монако» и «Порту», могли встретиться в финале.
Все лучшие игроки мира переходят в те самые клубы, которые можно пересчитать на пальцах одной руки. В европейском футболе произошло колоссальное расслоение — сначала в результате «дела Босмана», а теперь финансового fair play. Один факт гигантской разницы в телевизионных контрактах лиг разных стран превратил одних в заведомых патрициев, других — в плебеев. Есть еще, правда, особая категория в виде английских клубов, которые добиваются в Европе гораздо меньшего, чем позволяют их финансы. Но тут дело в специфике национального чемпионата, который вытягивает из них гораздо больше сил, чем у
И в связи с этим тема постоянно действующей Евролиги с участием всех этих
А раньше это было возможно. И талантливые игроки могли годами выступать в разных странах и клубах. И небольшое число легионеров у всех этих команд без исключения позволяло им сохранять идентичность. Вот тогда в футболе соревновались действительно игроки и тренеры, а не деньги.
И поэтому мне кажется, что в организационном плане футбол идет неправильным, а может, даже тупиковым путем. Если один из главных показателей цивилизованности современного общества — подъем уровня жизни бедных слоев и сокращение зазора между ними и богатыми, то в футболе все происходит с точностью до наоборот. Богатые богатеют, бедные беднеют.
И действительно появилось и будет только расширяться целое поколение болельщиков, которое равнодушно к своему футболу, поскольку по телевизору видит игру совсем иного уровня. Но другого и не может быть, поскольку таковы сегодня условия игры в футбольной Европы.
«Реал» выиграл эту Лигу чемпионов заслуженно. Он был прекрасен. В финал вышли две лучшие команды европейского сезона. А третья — «Монако» — доказала заслуженность своего нежданного лигочемпионского полуфинала выигрышем чемпионата Франции.
Все это так. Всем сестрам — по серьгам. Но сейчас половина того же самого «Монако» разбежится по самым богатым клубам Европы, потому что источники дохода у монегасков объективно ограничены. И так теперь будет всегда и со всеми, кто вторгается в этот узкий, поделенный и устаканившийся мирок, куда чужакам больше хода нет.
Тем же Сергею Галицкому и Леониду Федуну это не нравится. И я с ними в этом вопросе полностью согласен. Футбол всегда был демократичным видом спорта, где было место чуду — вроде тех же Кубков чемпионов «Стяуа» и «Црвены Звезды».
Чудес больше быть не может. Поэтому такие клубы, как «Реал», и могут выигрывать три Лиги чемпионов из четырех. И поэтому же, выказывая к этому факту заслуженное уважение, ты (если не являешься болельщиком «Королевского клуба», конечно) не можешь этому
|Массимилиано Аллегри
|Зинедин Зидан
|
|
|
|
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|1
|23
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
|Боковой судья
|Марко Фриц (Германия)
|Боковой судья
|Бастиан Данкерт (Германия)
|Боковой судья
|Штефан Лупп (Германия)
|Боковой судья
|Марк Борш (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter