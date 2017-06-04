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4 июня 2017, 21:43 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Надаль: Не праздновал день рождения вечером из-за футбола, рад победе «Реала»

Известный испанский теннисист и болельщик «Реала» Рафаэль Надаль сообщил, что недолго праздновал своё 31-летие в связи с тем, что вечером в этот день состоялся финал Лиги чемпионов, в котором мадридцы обыграли «Ювентус» со счётом 4:1.

Известный испанский теннисист и болельщик Реала Рафаэль <span class=error>Надаль</span> сообщил что недолго праздновал своё 31-<span class=error>летие</span> в связи с тем что вечером в этот день состоялся финал Лиги чемпионов в котором <span class=error>мадридцы</span> обыграли <span class=error>Ювентус</span> со счётом 4:1. Увеличить
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«Мы с семьёй пообедали в отеле, это было здорово, поскольку я чувствовал себя расслабленно. Вечером уже не праздновали, потому что смотрели футбол. Победа “Реала” над “Ювентусом” — историческое событие. Я очень рад. Первый тайм получился тяжёлым, но во второй половине встречи произошло нечто выдающееся. Что я ещё могу добавить: невозможно победить, не пройдя через трудные моменты», — цитирует Надаля Roland Garros.

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