Надаль: Не праздновал день рождения вечером из-за футбола, рад победе «Реала»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы с семьёй пообедали в отеле, это было здорово, поскольку я чувствовал себя расслабленно. Вечером уже не праздновали, потому что смотрели футбол. Победа “Реала” над “Ювентусом” — историческое событие. Я очень рад. Первый тайм получился тяжёлым, но во второй половине встречи произошло нечто выдающееся. Что я ещё могу добавить: невозможно победить, не пройдя через трудные моменты», — цитирует Надаля Roland Garros.