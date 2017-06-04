Надаль: Не праздновал день рождения вечером из-за футбола, рад победе «Реала»
Известный испанский теннисист и болельщик «Реала» Рафаэль Надаль сообщил, что недолго праздновал своё 31-летие в связи с тем, что вечером в этот день состоялся финал Лиги чемпионов, в котором мадридцы обыграли «Ювентус» со счётом 4:1.
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«Мы с семьёй пообедали в отеле, это было здорово, поскольку я чувствовал себя расслабленно. Вечером уже не праздновали, потому что смотрели футбол. Победа “Реала” над “Ювентусом” — историческое событие. Я очень рад. Первый тайм получился тяжёлым, но во второй половине встречи произошло нечто выдающееся. Что я ещё могу добавить: невозможно победить, не пройдя через трудные моменты», — цитирует Надаля Roland Garros.
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