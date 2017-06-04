«Локомотив» обыграл «Дельту» в матче за третье место КЕЧ по пляжному футболу

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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 5:4 в пользу «Локомотива», в составе которого отличились Алексей Макаров, Борис Никоноров, Фернандо Луис де Оливейра Валенса, Даниэль Лима и Егор Шайков. У «Дельты» дублем отметился Игор Мело Матеус, еще по голу забили Брайан Яно и Андрей Панкратов.

В финале турнира позднее в воскресенье украинский «Артур Мьюзик» сыграет с португальской «Брагой».